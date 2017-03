10 ting du kan gjøre i København som ikke skriker turisme

Planlegger du en tur til den danske hovedstaden i vår? Her er en liste med ti fabelaktige ting du kan gjøre som ikke står på den typiske turistlisten.

Påsken nærmer seg med stormskritt, og generelt er tiden framover full av ekstra helligdager og inneklemte dager som for mange beyr langfri her og der. København er et populært reisemål for nordmenn på våren, og det er ikke vanskelig å forstå - den danske hovedstaden byr på både bra shopping, masse interiørinspirasjon og de deiligste matretterretter. Her er noen av våre favoritter:

1. Spis grøt med karamellsaus på Grød

Københavns Grød har fått mye av æren for grøt-hypen som også har kommet til Norge, og det er ikke uten grunn. Her kan du starte dagen med en varmende bolle med grøt med topping som kommer til å gi deg like-rekord på Instagram: ristede mandler, hakket sjokolade, frysetørkede bær og rabarbrakompott for å nevne noe. Gå for all del heller ikke glipp av den tykke karamellsausen som helles i rause mengder over den varme grøten. Stort bedre frokost får du ikke.

Adresse: Jægersborggade 50 (Grød har også to andre mindre filialer i København)

2. Blakk deg på Holly Golightly

Denne perlen av en butikk er ikke for deg som er i shoppinghumør, men har slunken bankkonto. De få stativene og hyllen er nemlig fylt til randen av luksusmerker som Proenza Schouler, Aquazurra og Balenciaga. Ikke minst kan du finne unike designerskatter fra mindre kjente merker som Maria La Rosa, Orit Elhanati, samt vintage tilbehør. Adresse: Gammel Mønt 2 og Store Regnegade 2 3. Lat som du bor på D'Angleterre

AVKOBLING: Du trenger heldigvis ikke sjekke inn for en helg for å benytte deg av luksushotellets spa og basseng. Foto: D'Angleterre





Det koster mange tusen å bo en helg på luksushotellet D'Angleterre, men hvem sier at du ikke kan late som? Nyt noe av luksusen hotellet har å by på ved å booke en spabehandling - da får du nemlig også bade i det oppvarmede bassenget med tilhørende badstue. Perfekt som et avbrekk fra den støyende storbyen! 4. Bli inspirert på The Apartment



INSPO-ALARM: Denne butikken er som en eneste stor fantastisk innredet leilighet. Foto: Theapartment.dk

Interiørdesigneren Tina Seidenfaden Busck jobbet tidligere ved anerkjente Soteby's, men holder nå til i en av Kobenhavns feteste leiligheter. I en bygård fra 1800-tallet både bor hun og kurerer utstillinger i etasjen under, hvor møblene og dekoren også er til salgs. Rett og slett en farlig kombinasjon for interiørelskeren, men også et «must see». Adresse: Overgaden neden Vandet 33 5. Prøv en ny iskrem-smak på Istid

MORSOM MIKS: Hva med karamellis med topping av hevsalt og rosmarin? Foto: Istid



Liker du is? Liker du å prøve nye ting? Da må du innom Istid. Her er nemlig konserveringsmidler og kunstige tilsetningsstoffer byttet ut med økologiske, rene råvarer som skal gi deg den beste isopplevelsen. Her er det absolutt rom for den skeptiske «vanilje med sjokoladesaus»-elskeren, men aller mest gøyalt vil du få det om du tester noe nytt. Hva med Earl grey-is med hjemmelaget sitronsaus, eller vegansk bananis med karamelliserte macadamia-nøtter og mørk sjokoladesaus? Adresse: Jægersborggade 13 6. Finn en vintageskatt på Lula



Enten du har blakket deg på de to butikkene over eller ikke, bør du svinge innom Lula 2ndhand Luxury. Butikken kan være vanskelig å få øye på da du må ned en trapp fra bakkeplan. Her finner du brukte skatter til en langt rimeligere penge enn det de en gang kostet: Se for deg en blazer fra Marni henge side om side med et par silkebukser fra Hermés med en klassisk Chanel-veske på hyllen ved siden av. Adresse: Antonigade 9 7. Spis østers og drikk bobler på Kødbyens Fiskebar Det er tid for en sen lunsj, du har hendene fulle av handleposer og bare lyst på en lett og deilig lunsj akkompagnert med et glass bobler for å feire dagens fangst. Det gjør du selvsagt på Kødbyens Fiskebar, som er kjent for sin avslappede stemning og fantastiske råvarer. Avslutt med å dele et ostefat med fire nordiske oster med reisepartneren, og dere går garanter lykkelige derfra. Adresse: Flæsketorvet 100 8. Kjøp en gave (til deg selv) på Karamelleriet

Den søte duften av nylaget karamell bør være nok til å trekke deg inn dørene på denne lille godtebutikken. Her kan du selv se hvordan de lager den deiligste karamellen fra start til slutt, og kjøpe morsomme varianter med smak av alt fra kokos til lakris. Tenk deg begeistringen når du smeller en skål med disse på bordet foran middagsgjestene tilbake i Norge!

Adresse: Jægersborggade 36

9. Shop interiør på Beau Marché

En av byens beste interiørbutikker er også café (prøv deres Croque Monsieur!) med både designermøbler og unike skatter som skiller seg ut. Er du for eksempel på jakt etter en iøynefallende blomstervaske eller en fargerik lysholder, bør du kikke innom her. Og et glass vin i cafeen ved siden av blir uansett ikke feil.

Adresse: Ny Østergade 32, Indre by

10. Del en tartar på Manfreds





Når det kommer til mat, stoler vi i alle fall på kjendiskokken Eyvind Hellstrøm. Og blant hans favorittstedet i København, er Manfreds, og særlig deres tartar. På Manfreds kan serveringen deles, som er perfekt hvis dere vil smake på flere av rettene, og du kan også la kokken sette sammen syv små retter som alle kan dele til under 300-lappen.

Adresse: Jægerborgsgade 40