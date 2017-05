10 steder som gir deg lyst på is

Vår og sommer betyr høysesong for is-spising. Her har vi plukket ut ti steder den reiseglade is-elskeren kan sette på «to do»-listen.

Det er noen ting man bare ikke blir lei av - som deilige sandwitcher som vi laget en egen liste over her. Det samme gjelder iskrem om sommeren - hva er vel diggere enn en kjølende is når solen titter frem? Særlig om man kan få tak i noe utenom det vanlige.

Og det er faktisk ikke særlig vanskelig. Is er big business, og verden over finnes det iskremsjapper med forskjellige smaksprofiler, enten du foretrekker kremet fløteis, frisk gelato, økologiske ingredienser eller et insta-vennlig utseende.

Her er ti steder som neppe vil skuffe:

1. Lokalt i Oslo: Ice Crime

MORSOMME SMAKER: Hos Ice Crime kan du få utfordret is-smaken med nye varianter - eller du kan gå for en skikkelig klassiker. Foto: Ice Crime

Når hovedstaden blir het, er det lite som smaker bedre enn en deilig is - og den mest spennende varianten finner du hos Ice Crime. De serverer iskrem klemt mellom to sjokoladekjeks, i amerikanske doughnuts og i tradisjonell kjeks. Prøv en helt ny smak (her vil du garantert få utfordret smaksløkene) eller gå for en tradisjonell variant med masse sjokoladesaus og knasende strøssel.

Adresse: Torggata 2



2. Nice Cream i København

Har det blitt så mange is i det siste at du er ute etter et sunt alternativ, er Nicecream et godt alternativ. Det er det egentlig uansett - de superfreshe begrene med økologisk og vegansk is ser nemlig like gode ut som en hvilken som helst kaloribombe.



Adresse: Enghave Plads 10

3. Ville sandwitcher i London: Blu Top

Liker du kjeks (og da snakker vi tykke, sprø, seige cookies)? Liker du is? Da bør du sette et besøk til Blu Top øverst på ønskelisten din først som sist. Ikke er det langt unna heller – isbilene deres finnes på matmarkeder over hele London mellom April og Oktober.

Isen lages selvsagt fra bunn før med naturlige ingredienser før den kjøres ut, og serveres i form av en bombe av en is-sandwitch med en solid kule is mellom to cookies, toppet med deilig saus eller strø. Det har også sikret isen plass på menyen til en rekke profilerte restauranter, som Gordon Ramseys Bread Street Kittchen, samt finaleplass i Young British Foodies Awards i 2015.

Adresse: På ulike markeder. Hold deg oppdater på blutopicecream.com/find-us/

4. Liten perle i Paris: Une Glace A Paris

Det trendy strøket Marais huser ikke bare byens beste shopping, men også en skatt av en iskremsjappe. Bak et par blå dører serverer kokkeprofilen Olivier Ménard, som tidligere har vært hos Pierre Hermé og Harrods, og den prisbelønte konditoren Emmanuel Ryon, 24 iskremsmaker som alle bør smakes på i løpet av et liv. I alle fall hvis du elsker is. Mest kjent er de for sin Rum Baba, en fløyelsmyk vaniljeis med kakebiter dynket i rom. Mer dekadent blir det ikke.

Adresse: 15 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie

5. Frokostblanding-is i New York: Momofuku Milk Bar

LIGNER SOFT-IS: Men isen fra Milk Bar smaker helt sikkert annerledes enn de fleste iser du har smakt. Foto: Milk Bar Store

Det er kanskje en klisjé, men Momofukus etter hvert verdenskjente soft serve er uansett verdt et stopp. Isen sikter seg inn på å smake like klissete søtt og godt som melken som er igjen etter at man har spist en bolle søt frokostblanding, og lages derfor på nettopp melk, brunt sukker, cornflakes og en liten klype salt. Toppes selvsagt med sprø cornflakes.

Adresse: 74 Christopher street (har flere butikker)



6. Shake-kongene i Australia: Pâttisez

For et par år siden startet noe som kan kalles en milkshake-revolusjon på det lille bakeriet Pâttisez i Australia. Overdådige milkshakes tok nettet med storm, og fikk kjapt navnet «freakshakes» på grunn av sitt mildt sagt elleville utseende. I dag selges lignende shaker mange steder, men det er fortsatt mulig å skaffe seg en original på det lille bakeriet hvor alt startet.

Adresse: 40 Marcus Clarke Street (har flere butikker)



7. Fargerikt i Roma: Fatamorgana

Det sier seg selv at noen av verdens beste gelato-steder finnes i Italia, og blant de som har fått mest skryt (hos blant annet BBC Taste og Condé Nast Traveller) er Fatamorgana i Roma. Forbered deg på et usedvanlig fargerik syn når du ser disken, for det er nemlig det enorme utvalget stedet er mest kjent for. Alt er laget med naturlige og ferske ingredienser (derfor er særløig frukt-isen verdt en smak), og blant klassiske smaker som jordbærsorbet og Dulce De Leche finnes også mer dristige smaker for den erfarne is-spiseren.

Adresse: Via Lago di Lesina, 9 (har flere butikker)

8. Spis en rose i California: Cauldron Ice Cream'

Sikkert fint å få roser av kjæresten, men hvor mye bedre hadde det vært å få en rose-is fra Cauldron i California? Buzzfeed har for lengst lagt sin elsk på de gigantiske iskremene, og det er ikke så rart:

SPESIELL BURGER: I alle fall er den King Scoopa serverer litt søtere enn de fleste burgere pleier å være! Foto: King Scoopa

Isen serveres i en nystekt vaffel (som du forresten kan få med «red velvet»-smak), og i smaker som grønn te, jasmin og s’mores eller rett og slett salt karamell.

Adresse: 1421 West Macarthur Boulevard

9. Is-burger i Stockholm: King Scoopa

I et lite lokale i Stockholm serverer to brødre det de kaller en blanding av gelato og fløteis (mer kremete enn gelato) med alt man kan tenke seg av deilig tilbehør: Sjokoladesaus, tykk karamellsaus, hvite sjokoladekuler, og så videre. Gå ikke glipp av selve juvelen: Is-burgeren, som er en kule is mellom søtt «burgerbrød» med valgfri topping.

Adresse: Hornsgatan 156 (har flere butikker)



10. På pinne i Florida: The Hyppo



På tross av den fargerike Instagram-profilen til amerikanske The Hyppo, er faktisk alle isene derfra laget på naturlige råvarer og uten fargetilsetning. Derimot er de fulle av frisk frukt og grønnsaker (som avocado), samt morsomme varianter som bjørnebær og geitost eller peanøttsmør.

Adresse: 48 Charlotte St, St Augustine (har flere butikker)