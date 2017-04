Denne flyvende sportsbilen kan bli din i 2020

Denne bilen er kjekk å ha hvis du vil slippe køkjøring, men er ikke av det billige slaget.

Torsdag lanserte det slovakiske selskapet AeroMobil den endelige utgaven av sin flyvende sportsbil, i forbindelse med bilmessen Top Marques i Monaco.

Den spektakulære bilen, som kun vil produseres i 500 utgaver, legges ut for salg i 2020.

«Valget er ditt, men AeroMobilen vil uansett sørge for at folk snur seg, uavhengig av om du velger å holde deg i luften eller på bakken», heter det i beskrivelsen på selskapets hjemmeside.

Uber, Google og Toyota snuser allerede på å utvikle lignende flyvende farkoster, men ifølge Business Insider skiller AeroMobilen seg ut som en av få flyvende biler som både kan kjøres på motorveien og flys.

Med et tastetrykk fra sjåføren vil bilens vinger, som ligger pent brettet i takets konstruksjon, spre seg og i løpet av tre minutter vil bilen være klar for take-off.

Bakgrunn: Sportsbil med luft under hjulene

Saken fortsetter under bildet.

GIR DEG VINGER: På tre minutter kan sjåføren bli en pilot. I lufta sørger halepropellen for fremdriften. Foto: Valery Hache , AFP

Stiv pris, fin toppfart

Og til deg som lurer: AeroMobilen vil ikke bli en sinke i trafikken.

Sportsbilen, som bruker vanlig bilbensin, har ifølge selskapet en toppfart på 160 kilometer i timen på veien og en rekkevidde på rundt 700 kilometer.

I lufta blir AeroMobilen enda råere: Den kan fly opptil 750 kilometer og har en toppfart på 223 kilometer i timen.

Den flyvende bilen er imidlertid ikke veldig billig. Ifølge Reuters vil prisen på bilen ligge på mellom 11 og 14 millioner kroner.

Bilmesse i Genève: Her er 12 av de dyreste super- og hyperbilene

Vil selge bilen i USA og Kina

Det slovakiske selskapet sier de allerede vil ta imot bestillinger, men understreker at kjøpere må gyldig sertifikat for både bil og fly.

For å kunne fly med bilen, kreves det også at man tar av fra en godkjent rullebane.

Teknologisjefen i AeroMobil, Douglas MacAndrew, sier at selskapet allerede har fått tillatelse til at sportsbilen kan brukes i Europa. De planlegger også å søke om den samme godkjenningen i USA og Kina.

Kaos: Holdt på å miste flyet - utløste brannalarmen på Gardermoen

– Både USA og Europa har veldig like reguleringer for luftfart. Vi vil kunne selge bilen i det amerikanske markedet få måneder etter at salget starter i Europa, sier MacAndrew til Business Insider.