Norsk øl og issorbé hedret for unik smak i Berlin

BERLIN (VG) Helnorsk øl fra Agder og iskald eplesorbé fra Mysen, rykket i dag opp blant norske kulinariske spesialiteter for unik smak.

Under åpningsdagen på verdens største mat- og reiselivsmesse Grüne Woche i Berlin, ble familiebedriften Bamsrudlåven fra Mysen i Østfold tildelt det høythengende kvalitetsmerket Spesialitet for «Sorbé av Gårdseple».

Også det helnorske ølet «Norsk høst» fra Nøgne Ø ble får nå lov til å smykke seg med Spesialitet-merket for unik smak.

ISKALD OG KORTREIST: I Berlin frister Elin Klufterud (29) tyskerne med den kortreise og iskalde sorbényheten fra familiebedriften Bamsrudlåven på Mysen. Foto: Nina Andersen

Se her: Til Berlin med norsk brunost

Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) sto for tildelingen av Spesialitet-merket under åpningen av den norske standen på messen.

–For en godt over middels øl-interessert mann er det en ære å få tildele Spesialitet-merket for unik smak til et helnorsk øl. I selveste øl-landet Tyskland til og med, sa Dale.

Øl og damer: Derfor smaker øl annerledes for kvinner

Landbruksministeren mener norske lokalmatprodusenter er gode gründere og kreative matlagere.

Fakta Spesialitet-merket * Spesialitet garanterer deg en unik smaksopplevelse. * Hvilke mat- og drikkevarer som kommer gjennom nåløyet bestemmes av en uavhengig fagjury ledet av fylkesmann Lars Sponheim. * Smak og kvalitet blir grundig vurdert før de tildeler Spesialitet. Kilde: Matmerk.no

–Når en isprodusent får nyss i at eplebonden har råvarer til overs, ja da blir det selvsagt en utsøkt norsk epleis ut av det. Sånt gjør en matminister glad, rett og slett, sa Dale da han hedret Bamsrudlåvens «Sorbé av Gårdseple».

Nøgne Ø sin «Norsk høst» er brygget kun med norske råvarer og smaksatt med kveik, granskudd og pors, for å gjenspeile smaker som ble brukt ved ølbryggingen på gårdene før i tiden.

Spesialitet-merket deles ut av stiftelsen Matmerk, og er et informasjonsmerke for norskprodusert mat og drikke, basert på lokale råvarer og særegne lokale oppskrifter.

Sjekk dette: Ulovlig hvalkjøtt i norsk matbod i Berlin

Diplomet er bevis på at ølet «Norsk høst» og «Sorbé av Gårdseple» kan merkes som Spesialitet.

– Å få spesialtetsmerket betyr veldig mye for oss. Det gir oss et bevis på at arbeidet vi har gjort for å skape dette produktet har lyktes og at produktet har god kvalitet, sier Elin Klufterud, en av tre søsken som står bak den lille iskrembedriften.

Klufterud forteller at motivasjonen var å bruke restproduktene fra to produksjoner til et nytt og bærekraftig produkt.

–I «Sorbé av Gårdseple» tar vi vare på alle de gode smakene som blir igjen etter pressing av epler på Dyre Gård i Rygge. Ved å tilsette eggehviten som vi sitter igjen med etter produksjon av vår «Gårdsis», oppdaget vi at sorbeten fikk en luftig og delikat konsistens. På denne måten får vi utnyttet hele eplet og hele egget! Det er en god følelse, sier Klufterud.