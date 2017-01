Grüne Woche i Berlin: Gode matopplevelser viktig for turistene

BERLIN (VG) Gastronomi er blitt viktig våpen i kampen om turistene. Med lokale spesialiteter og gode matopplevelser skal reiselystne tyskere lokkes til Norge.

Denne helgen har norske mat- og reiselivsprodusenter inntatt den internasjonale mat- og reiselivsmessen Grüne Woche (IGW) i Berlin.

Det er nemlig liten tvil om at tyskerne liker smaken av Norge.

Ifølge Innovasjon Norges årlige «Turistundersøkelse» oppleves lokale mattradisjoner kombinert med aktivitetsferier som unik.

–Særlig gjelder dette tyske turister. Etter norgesferien mener hele 86 prosent av tyskerne at Norge er et egnet sted for gode matopplevelser og lokale spesialiteter, sier Audun Pettersen, leder for bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge.

SULTNE PÅ NORSK MAT: Det er sjette året på rad Stefan Spielberger (24) og Stephanic Schenk (26) tar turen fra Bayern til Berlin og Grüne Woche. Elgburgerne kommer fra Hadeland Viltslakteri på Jevnaker. Foto: Nina Andersen , VG

Drøyt 70 norske lokalmatprodusenter og reiselivsaktører skal i ti dager «selge» ferielandet Norge til tyskerne ved å by på det ypperste vi har av godt drikke, lokale delikatesser og spennende reisemål.

SYLTET LØK: Fra Åsgårdstrand har Bjørge Madsen tatt med seg «Syltet Skjærgårdsløk». Foto: Nina Andersen , VG

Fra den norske standen fristes feriesugne tyskere til blant annet å ta turen til Haldenkanalen med milevis av opplevelser i vente.

Det lokkes med turer i villmarken, unike matopplevelser eller gjeddefiske for å få flere tyskere på kroken.

–Mulighetene for aktivitetsferie i Norges eldste kanal og Nord-Europas høyseste sluser er mange. Enten man vil sykle, vandre, ta storgjedden eller oppleve kanalen med båt, forteller Vidar Østenby i Regionalpark Haldenkanalen.

Jubileumsår

I år er det 30 år siden Norge deltok på messen for første gang. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske standen i samarbeid med Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Berlin.

Messen er i dag en av de viktigste møteplassene utenfor Norge for mat og reiseliv.

I jubileumsåret er det Fjord Norge, Oslo-regionen og Sørlandet som viser frem Norge som mat- og reiselivsdestinasjon i Berlin.

Fra den norske standen på messen får de besøkende smake lokalproduserte delikatesser, øl brygget på gamle kornsorter eller is laget av melk fra den bevaringsverdige telemarkskua.

De som sverger til pilegrimsturisme, jakt og fiske eller vil klatre i norske fjell har også mye å velge i. Et nytt turistkart setter nå Sørlandet på matkartet.

Fakta Grüne Woche • Arrangeres i Berlin fra 20.–29. januar 2017 • 1 500 utstillere fra 60 land • Messen arrangeres for 82. gang, og er en internasjonal møteplass for landbruk, mat og reiseliv • Har fra 400–500 000 besøkende hvert år • Norges stand er på nærmere 400 m² og deltar for 30. gang www.gruenewoche.de Kilde: Grüne Woche

500 000 besøkende

Messearrangørene regner med at det vil komme rundt 500 000 besøkende til gigantmessen, der 60 land fra hele verden deltar.

Oslo-regionen deltar i år for tredje gang på Grüne Woche.

Fra Åsgårdstrand har Bjørge Madsen tatt med seg «Syltet Skjærgårdsløk».

– Du vet at du er i surkålens land?

–Ja, men Grüne Woche gir oss den perfekte arena for testing av syltede produkter, sier Madsen.

Tyskerne etterspør nesten alltid viltkjøtt på messen, og elg- og produkter av innlandsfisk er nesten selvsagt til stede på den norske standen også i år, sammen med spekemat, is og tradisjonsbakst.