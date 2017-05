Får Spesialitetmerket: Nå tar boknafisk opp konkurransen med lutefisk

Den nordnorske husmannskosten boknafisk seiler nå opp som delikatesse på linje med lutefisk.

– Det er stort å oppleve at den tradisjonsrike boknafisken endelig løftes fram, sier Halvor Hansen fra Halvors Tradisjonsfisk på Fredvang i Lofoten.

I dag kommer den tradisjonsrike spesialiteten «Boknafisk Loin fra Fredvang» til Oslo for å bli hedret med Spesialitet-merket under et arrangement på restaurant Vaaghals i Oslo.

PÅ HJELL: Det meste av tørrfiskproduksjonen er knyttet til det årlige skreifisket i Lofoten. Tørketiden for boknafisk er kortere enn for tørrfisk. Foto: NINA ANDERSEN

Nordnorsk boknafisk er halvtørket, eller «bokna» torsk. Klassisk tilbehør er baconfett, gulrotstuing og poteter.

Klar til bruk

For mange kan det være en barriere å gi seg i kast med å vanne ut fiskeråvaren. Halvors boknafisk loin er ferdig utvannet og klar til bruk.

Produktet har tidligere vunnet 1. plass i konkurransen «Det Norske Måltid» i kategorien Årets Sjømat foredlet og blitt Årets Matspire.

TRADISJONSMAT: Boknafisk servert på tradisjonelt vis med bacon, gulrotstuing og kokte poteter. Foto: Kristian Helgesen , VG

– Halvors Boknafisk Loin gjør det enkelt for folk å tilberede og spise sjømat. Fiskekoden er knekt slik at alle kan lage sjømatretter uten spesielle forkunnskaper, uttalte administrerende direktør Nina Sundqvist i Matmerk etter prisutdelingen.

Restauratør og manager for De Norske Kokkelandslagene Jørn Lie mener boknafisk smaker veldig bra, men også har en unik historie som gjør dette til en like unik råvare på linje tørrfisken.

Mange bruksområder

– Boknafisk har kanskje hatt et litt dårlig rykte blant kokker, men når fisken presenteres på måten som Halvors fisk nå gjør så er det et fantastisk produkt med mange bruksområder utover det tradisjonelle, sier Lie.

Boknafisk har lang tradisjon i Nord-Norge, og er en viktig del av den nordnorske identiteten.

Delikatessen lages av skrei som henges på hjell i Lofoten i perioden mars-mai.

Når skreien henges til tørk, er det boknafisken som først er klar til å spises. Den tørkes som regel bare i 1–2 uker, og kjennetegnes av å være tørr utenpå, men fortsatt myk inni.

FISKEFAKTA Boknafisk: Fisk som er hodekappet, sløyd, splittet, vasket og tørket. Tørketiden er på 1–2 uker, kortere enn for tørrfisk. Tørrfisk: Fisk som er hodekappet, sløyd, vasket og tørket. Tørrfisk kan også være splittet før tørking. Da kalles den rotskjær. Tørketiden er rundt tre måneder. Lutefisk: Lutefisk er tørrfisk vannet ut, lutet og vannet igjen. Klippfisk: Klippfisk er fisk som er hodekappet, sløyd, flekket, saltet, vasket og til slutt tørket. Kilde: Halvorsfisk.no

Henger den lengre kan den ende som tørrfisk.

På samme måte som med lutefisk må boknafisken først vannes ut, men i dag er det fullt mulig å få kjøpt ferdig utvannet boknafisk fra flere produsenter.

Forbrukeren slipper å vanne ut fisken, og kan tilberede matskatten direkte.

Boknafisken var viktig i kostholdet før, men har ikke hatt særlig posisjon eller status – før nå.

Positiv effekt

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) håper Matmerks Spesialit-tmerke kan bidra til at enda flere får tilgang til gode sjømatprodukter av høy kvalitet.

Fakta Matmerk Spesialitet-merket skal garantere for norskproduserte matprodukter med spesielle kvaliteter. Bak merkeordningen står Matmerk, en stiftelse opprettet av mat- og landbruksmyndighetene.

–Lofoten og Halvors Tradisjonsfisk har grunn til å være stolte. Boknafisk anerkjennes nå som en ekte norsk delikatesse. Det finnes ingen andre steder i verden som Lofoten og Vesterålen, hvor skreien kommer for å gyte og møter tørkeforhold som gir oss fantastiske produkter. Spesialitetsmerket er et bevis på denne unike kvaliteten, sier Sandberg.

Spesialitet-merket er et informasjonsmerke for norskprodusert mat og drikke med unike kvaliteter. Bak merkeordningen står stiftelsen Matmerk.

–Denne fisken er fantastisk god og mild på smak, og jeg har tro på at denne kan bidra til at boknafisken får sin plass på bord over hele landet, sa juryleder Lars Sponheim da «Boknafisk Loin fra Fredvang» ble testet i fagjuryen.