Tine og Synnøve Finden har inngått forlik - er ferdige med oste-krangel

Jarlsberg-feiden er over: Synnøve Finden vil ikke lenger markedsføre eller distribuere ost under navnet «Jarlsbergost-type».

Tine SA og Synnøve Finden har inngått forlik i rettstvisten vedrørende varemerket Jarlsberg, skriver Tine og Synnøve Finden i hver sin pressemelding.

«Det innebærer at Synnøve Finden ikke vil markedsføre og distribuere osteprodukter ved bruk av «jarlsbergost-type» eller lignende betegnelser, og selskapet frafaller sitt krav om å få kjent Tines jarlsberg-varemerker ugyldig/slettet fra varemerkeregisteret», står det videre i pressemeldingene.

«Partene er dermed enige om å avslutte saken», skriver Synnøve Finden.

Måtte sladde osten



Det var etter at Synnøve Finden lanserte osten «Kongsgård» i begynnelsen av året at Tine reagerte på at selskapet omtalte osten som en «Jarlsbergost-type».

Tine gikk til retten for å få stoppet salget av osten, fordi de mente den ville være i strid med deres rettigheter til varemerket «Jarlsberg», og at det ville være skadelig for deres produkt.

Follo tingrett bestemte deretter at Synnøve Finden ikke fikk lov til å beskrive sin nye ost som en «jarlsbergost-type», noe som førte til at osten som allerede da var pakket i emballasjen ble sladdet.

Synnøve Finden anket rettens avgjørelse om at de ikke kunne bruke det Tine-eide varemerket Jarlsberg for å markedsføre og selge nye produkter, men nå har altså selskapene kommet til enighet.

Frafaller krav



Forliket innebærer at begge selskaper frafaller krav på erstatning og dekker egne saksomkostninger – og er dermed enige om å avslutte saken.

Nå anser begge selskapene saken som avsluttet:

– Vi er glad vi har fått et forlik med de premissene som er i saken og ser frem til å legge hele saken bak oss, sier direktør Lars Galtung for kommunikasjon og samfunnsansvar i Tine til VG.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer utover pressemeldingen, sier markedsdirektør Magnus Tollefsen i Synnøve Finden til VG.