Tine i krangel om Jarlsberg-ost

Jurylederen for Årets lokalmatgründer mener Tine undergraver sin egen merkevare og ikke tar kundene på alvor ved å produsere Jarlsberg-ost i Irland.

Hilde Charlotte Solheim er tidligere direktør i Virke, nåværende juryleder for Årets lokalmatgründer og styreleder for Destinasjon Røros. Hun sier til Nationen at Tine bør produsere Jarlsberg-ost i Norge, med norske råvarer, ikke i Irland.

– Først bruker Tine millioner i markedsføring for å fortelle oss at norsk beite, norske kuer og norske bønder har unike kvaliteter. Så dreper de merkevaren sin ved å sette Jarlsberg-logoen på irsk ost, sier Solheim.

Smaksforskjell

Dagbladet testet denne uken irskprodusert Jarlsberg kjøpt i Sverige og norskprodusert Jarlsberg fra Norge. Mens den irske varianten fikk terningkast tre på smak, fikk den norske fem.

– Det var en markant smaksforskjell, jeg ble overrasket over hvor stor den er. Selv da jeg blindtestet med en fransk stamkunde hos oss, plukket hun med en gang ut den norskproduserte varianten som favoritt. Den irske manglet friskheten og flere andre elementer, uttalte en av testerne, Anya Mouhat fra den franske delikatessebutikken Ma Poule i Mathallen i Oslo.

Solheim reagerer på at irskprodusert ost selges i svenske butikker uten at det kommer tydelig fram hvor det er produsert, særlig når osten markedsføres med at den er norsk.

– Jeg syns ikke man tar kundene alvorlig ved å holde på slik, sier hun.

Gjort lenge

Lars Galtung, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Tine, avviser at de skader egen merkevare med utenlandsproduksjonen. Han påpeker at de har gjort dette lenge.

– Det er 17 år siden vi begynte å produsere i USA og 10 år siden vi kom i gang i Irland, sier Galtung til Nationen.

Mellom 16 og 17 tonn Jarlsberg omsettes i utlandet, hvorav halvparten produseres i USA og Irland.

– Det er et poeng at en merkevare skal smake likt og ha lik kvalitet. Men vi ville ikke hatt suksess og økt omsetningen av Jarlsberg i utlandet om kvaliteten ikke var god. Samtidig er vi lite fornøyd med at testen viser så stor forskjell. Slik skal det ikke være, sier Galtung.

Han påpeker at smaken også kan variere på norskproduserte Jarlsberg-oster. Smaken påvirkes av hva kyrne har spist og modenhetsgrad.

