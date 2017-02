TV-test: Kuttet arsen i risen med 80 prosent

En britisk professor hevder at det er mulig å redusere innholdet av det giftige stoffet arsen i ris med opp til 80 prosent.

I BBC-programmet «Trust me I'm a doctor» testet professor ved Queens universitetet i Belfast, Andy Meharg, tre måter å koke ris på, og hvorvidt det reduserte innholdet av arsen i risen.

• Den første, og vanligste måten å koke ris på, med to deler vann og en del ris. Der reduseres vannet under kokingen. Denne metoden viste seg å redusere arsen-innholdet i risen med opptil femti prosent.

• Omtrent samme resultat fikk man med metode to: Fem deler vann til en del ris.

• Den tredje metoden klarte å redusere innholdet arsen med opptil 80 prosent. Her lot professoren risen ligge i vann over natten.

Giftig

Arsen er et naturlig stoff som opptrer i jordsmonnet og i vann. Det kan være giftig, først og fremst i form av såkalt uorganisk arsen. I EU er det klassifisert som karsinogen som er en fellesbetegnelse for kreftfremkallende stoffer, skriver BBC.

I programmet forsøker britiske forskere å finne ut hvorvidt arseninnholdet i ris utgjør en helsefare.

Fordi ris blir dyrket på våtmarksområder tar det opp mer arsen, og inneholder opptil ti til tyve ganger mer arsenikk enn andre kornsorter.

Basert på overskrifter om at innholdet av arsen i ris kan være farlig, og et stadig større marked for risprodukter for barn, ville BBC teste disse tesene.

Les også: Pasta og ris på benken kan være dødelig

– Neppe noen fare



Per Einar Granum er professor emeritus i mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er ikke så bekymret for arseninnholdet i ris. Han mener det finnes farligere matvarer.

– Vi spiser en hel masse ting, og jeg klarer ikke å se noen tegn i tiden på at vi får i oss noe som er så farlig at det er grunn til å rope varsku med et normalt kosthold, sier han og setter opp et eksempel.

– En flaske rødvin inneholder 20 ganger mer alkohol enn det som er daglig anbefalt dose. Og tenk på Botox som folk sprøyter direkte inn i kroppen. Det er verdens giftigste stoff.

– Så du spiser heller ris enn å drikke rødvin og ta Botox?

– Haha, ja i alle fall enn Botox, sier Granum og oppsummerer.

– Vitenskapsrådet for mattrygghet sier at det neppe er noen fare for voksne mennesker å spise ris et par ganger i uken, sier han og legger til.

– Men både dem og tilsvarende råd i Sverige sier at man skal være forsiktig med å gi mye ris/risprodukter til barn under tre år sier Granum.

Julie Tesdal Håland i Mattilsynet sa følgende til VG i en sak om arsen i ris i 2015.

– Arsen i ris gir ikke akutt fare, men på lang sikt kan det gi økt risiko for helsefare. Man skal ikke være redd for å spise ris innimellom.