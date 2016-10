Hvem mener du er Norges beste matblogger?

Stem på din favoritt til prisen «Årets matblogger 2016».

Disse er finalister til hovedprisen Årets matblogger som blir arrangert for andre gang i regi av Mathallen i Oslo og VGs matside Godt.no:

Aichasmat.no

Trinesmatblogg.no

Spoon.no

Matpaabordet.no

Siden begynnelsen av september har leserne kunne nominere sine bloggfavoritter. Nå har en fagjury plukket ut fire matbloggere til finalen, men til syvende og sist er det publikum som bestemmer. Frem til 3. november kan du nemlig stemme på den du mener fortjener å vinne tittelen som «Årets matblogger 2016».

Juryens begrunnelse



Hvem er årets matblogger? En kandidat til prisen «Årets Matblogger» skal i løpet av siste år, gjennom sin matblogg ha vært til inspirasjon for sine bloggfølgere. Kandidaten skal i sine blogginnlegg sørge for informative, innovative og inspirerende artikler, oppskrifter og foto. Blogginnleggene skal gjennom positiv vinkling sette fokus på god og ærlig mat i en sannferdig sammenheng, gjerne på flere plattformer. Godt språk og kvalitet på foto skal vektlegges.

I tillegg til hovedprisen, vil det kåres en vinner i kategoriene Årets drikkeblogg, Årets foto i blogg, Årets Innovatør, Årets bakeblogg, Årets nykommer og Årets nisjeblogg. I disse kategoriene er det leserne som har nominert sine favoritter og fagjuryen som stemmer frem vinneren.

Suksess



Da Årets matblogger ble arrangert for første gang i 2014 strømmet det inn nesten 2000 nominasjoner. Under finaleshowet hadde blant annet Ingrid Espelid Hovig og flere kjendiskokker tatt turen for å hylle matbloggerne.

Til slutt var det Trine Sandberg, som står bak bloggen Trines Matblogg, som stakk av med den prisen som «Årets matblogg 2014».