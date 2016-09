Krever at nettbutikk beviser påstand om at de er billigst

Dagligvarebutikken marked.no hevdet at de er «billigst på nett». Forbrukerombudet mener påstanden kan være villedende.

I september sendte Forbrukerombudet et brev til Marked Gruppen AS der de ber om dokumentasjon på tre utsagn som dagligvarebutikken Marked.no har brukt på sine nettsider og i nyhetsbrev til kunder.

Det er påstandene «Vi er billigst på nett!», «Prisløftet gjør at du kan være sikker på at vi er billigst på nett» og «Vi ønsker at du som kunde skal være trygg på at vi har de beste prisene på varer du kjøper ofte» som Forbrukerombudet nå krever at det legges fram bevis for at er riktige.

De to første formuleringene sto i et nyhetsbrev som Marked.no sendte ut 4. september, ifølge Forbrukerombudet. Den siste står å lese på Marked.nos nettsider.

– Vi er veldig obs på billigst-påstander og prisgarantier i dagligvaremarkedet. Dette er noe vi oppfatter som en billigst-påstand, og derfor har vi bedt dem dokumentere dette, sier fagdirektør Jo Gjedrem hos Forbrukerombudet til VG.

Les også: Her kan du handle hver søndag hele året

Forbrukerombudet har vurdert at Marked.nos markedsføring kan være brudd på paragrafer i markedsføringsloven som forbyr villedende og urimelig markedspraksis. Det er ulovlig å gi inntrykk av å være billigst, dersom det ikke er tilfellet.

Å dokumentere at man er billigst i dagens dagligvaremarkedet, kan imidlertid være svært vanskelig, ifølge Gjedrem.

– Det stilles veldig strenge krav til den typen påstander. Hvis man hevder å være billigst, må man være billigst på alle varer til enhver tid. Det er vanskelig i et marked med så mange varegrupper og så sterk konkurranse, sier Gjedrem.

Voldsom prisvekst i Norge: Nå får du mindre å rutte med

– To uavhengige pristester før sommeren viste at Marked.no ikke var den billigste dagligvarebutikken på nett, men det er en stund siden, så ting kan ha forandret seg etter det, sier fagdirektøren.

Forbrukerombudet har nå bedt Marked.no legge fram dokumentasjon for påstandene senest innen 3. oktober.

Les også: Krever at Rema beviser billigst-påstand

Kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes i Komplett Group, som er en av eierne i Marked.no, skriver i en SMS til VG:



– Vi jobber med vårt tilsvar til Forbrukerombudet og har ingen kommentarer utover det, skriver Tollnes.