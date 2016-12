Årets beste forsterkere og receivere: Nå har de blitt moderne

Forsterkerne har fulgt med i tiden, og mange av dem kan nå kobles til trådløse multiromssystemer. Det samme gjelder for de med surroundlyd.

Mens verden har blitt stadig mer trådløs – også når det kommer til høyttalere – så har forsterkerne hengt etter. Forsterkerprodusentene har henvendt seg til gammeldagse lydentusiaster, mens andre har fått betjene det moderne mennesket. Det var før. Nå har også forsterkerne blitt fremtidsrettet. Digitale innganger har blitt dagligdags, noen kan fjernstyres direkte fra mobiltelefonen, strømme musikk direkte fra internett og dessuten kobles trådløst til et multiroms musikksystem. Dermed får man superfet lyd i stua, mens lyden forlenges trådløst til andre rom i huset.

Strømming

Trådløs avspilling av lyd har nærmest blitt en forutsetning for mange. Strømming kom for alvor med Spotify, som har fått konkurranse fra blant annet Tidal og Apple Music. Mange forsterkere har strømming innebygd i form av enten en ethernettilkobling til husets nettruter, eller trådløst til husets trådløse Wifi-nettverk. Små strømmeenheter og rutere som Apple TV eller Chromecast løser problemet for de som ikke har en forsterker med støtte for strømming. Men flere og flere forsterkere kommer med dette innebygd, og prisene starter på rundt 5.000 kr for en trådløs forsterker.

Det innebærer også at man må sette større krav til brukervennlighet. For hva er poenget med en forsterker som i teorien kan «alt», hvis man ikke klarer å bruke den? På brukervennlighet er det Sonos Connect:Amp som setter standarden, men du vil legge merke til at den ikke finnes i årets kavalkade. Det er fordi den har blitt forbigått på lydkvalitet, av konkurrenter fra for eksempel Bluesound og Heos.

Tradisjonelle forsterkere

Vi har også med et knippe high-end-forsterkere i år som tidligere, forsterkere som er laget for å løfte lydopplevelsene til de absolutte høyder. Og det er ingen av disse som ikke tilbyr digitale innganger. Til og med rørforsterkeren fra Audio Research har digitalinnganger på baksiden, mens den gampestore Gryphon Diablo tilbyr dette som ekstrautstyr.

ÅRETS BESTE SURROUNDRECEIVER

Yamaha RX-V781

Yamaha RX-V781. Foto: Yamaha

Kongen i hjemmekinoen

Lydmessig har Yamaha mer kraftoverskudd enn sine konkurrenter. Dialogene er mer massive, det er mer kontroll på lydeffekter som skudd og eksplosjoner, og der hvor noen av konkurrentene tenderer mot noe krasse dialoger, får stemmer en mykere og varmere behandling av Yamaha. Filmmusikken er også mektigere, våpen smeller høyere, alt er i det hele tatt fetere enn med noen av konkurrentene i prisklassen.

Pris: 6.990 kr





ÅRETS BESTE TRÅDLØSE FORSTERKER

Bluesound POWERNODE 2

Bluesound Powernode 2. Foto: Bluesound

Multirom med kremlyd

Tilgangen på musikktjenester er god, både Spotify og Tidal er på plass, og her har du også muligheten til å spille av høyoppløste 24-bits musikkfiler fra USB-harddisk eller nettverk. Bluetooth kommer også godt med, og TV-en kan du koble til via optisk inngang. Hva lyd angår er som regel ikke denne typen produkter bortskjemt med topp kvalitet, og i hvert fall ikke når vi snakker kraft. Men her briljerer Bluesound-forsterkeren, med skikkelig fundament og tyngde bak basstromme så vel som pianotoner og gitarklimpring.

Pris: 7.498 kr





ÅRETS BESTE FORSTERKER, TOPPKLASSE

Yamaha A-S1100

Yamaha A-S1100. Foto: Yamaha

Musikk på første klasse

Yamaha tegner opp et stort, mektig lydbilde fullt av dybde og detaljer, med større grad av nærvær og engasjement enn konkurrentene i prisklassen. Mangelen på digitale innganger gjør at du må ha en førsteklasses signalkilde og/eller DAC for å utnytte forsterkerens potensiale, hvilket drar opp prisen.

- Jeg er ikke i tvil. Skulle jeg brukt mine egne penger på en av forsterkerne måtte det bli denne fra Yamaha, sier redaktøren.

Pris: 14.995 kr





ÅRETS HIGH-END FORSTERKER

Gryphon Diablo 300

DIABLO 300 Foto: Gryphon

Djevelsk god

Det er ikke rart at danske Gryphon kaller sin største integrerte forsterker for Diablo. Eller Diablo 300 som den nye utgaven kalles. Et massivt beist på 38 kilo som skuffer ut 300 W effekt med samme lynraske kraft som en Formel 1-motor. Et virkelig kraftverk med evnen til å sparke liv i selv den kjedeligste høyttaler. Selv uten den innebyggede DAC-en, er Gryphon Diablo 300 et av de beste kjøpene for de som leter etter den endelige forsterkeren. Den som skal spille i 20 år og takle alt. Den er ikke billig, men så er de beste tingene i livet enten gratis, eller kostbare. Det finnes ingen mellomting.

Pris: 156.990 kr

