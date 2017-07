Har samlet inn 300.000 til kreftsyke Tone (40) på tre dager

Kreftsyke Tone Strand Cederstolpe (40) mottar massiv støtte fra hele Norge etter at hun sto frem i VG og fortalte at familien ikke har råd til livsviktig medisin.

– Det er helt overveldende. Jeg hadde aldri forventet dette, sier en rørt Tone når VG ringer tirsdag ettermiddag.

To dager tidligere sto hun frem i VG og fortalte at hun ikke får en kreftmedisin som legene hennes sier kanskje kan hjelpe. Mens andre norske pasienter fremdeles får legemiddelet Avastin, kan ikke Tone få medikamentet – fordi hun søkte for sent. Hun fikk først vite om medikamentet etter at tillatelsen til å bruke det i offentlig helsevesen ble trukket høsten 2016.

Dermed må tobarnsmoren betale 200.000 i året for medisinen, mens andre får den gratis.

BAKGRUNN: Tone (40) søkte for sent om medisin som kan hjelpe

TUNGT: Tomas er ikke redd for å vise følelser når han snakker om uvissheten som familien på fire lever med. Tone (40) er alvorlig kreftsyk og legene vet ikke hvor lenge hun har igjen. Nå håper de at medisinen Avastin kan gi henne flere leveår. Foto: Trond Solberg , VG

Overlege: – Har hatt ekstremt uflaks

– De som allerede sto på Avastin kunne fortsette, mens de som søkte litt senere enn oktober 2016, kunne ikke få den. På Tønsberg sykehus har vi pasienter til behandling med omtrent samme diagnose som Tone, som går på medikamentet. Hun har hatt ekstremt uflaks, sier overlege ved Sykehuset i Vestfold, Jan Anders Rokne.

Siden søndag har det blitt opprettet både en innsamlingsaksjon og en Facebook-støttegruppe for Tone.

LESTE DU? Bjørg Dalen betalte for privat kreftmedisin

– Strømmer inn



STO FREM: Tone (40) fortalte sin historie i søndagens VG. Foto: FAKSIMILE, VG

Gjennom siden spleis.no har en innsamlingsaksjon samlet inn 200.000 kroner. Hun har også mottatt 100.000 kroner via vips. Samtidig har «støttesiden for Tone i kampen mot kreften» fått mange hundre følgere på få dager.

– Det strømmer inn penger fra ukjente hele tiden, sammen med støtteerklæringer og meldinger. Det er utrolig rørende, sier Tone.

Har du tips i denne saken? Kontak VGs journalist her!

Tobarnsmoren sier hun vil bruke pengene til å starte på medikamentet Avastin etter sommeren. Håpet er at medisinen kan gi henne et lettere liv, med mindre bivirkninger og flere leveår.

– Jeg hadde aldri tenkt på å starte en innsamling, det var ikke formålet mitt med å stå frem med sykdommen. Jeg ønsket å ha fokus på et system som ikke funker, men det er utrolig å se så mye godhet, sier Tone.

En dose på 16 ml Avastin koster 13.927 kroner, ifølge Felleskatalogen. For Tone blir den totale kostnaden for medisinen 241.000 kroner i året. Nå har familien råd til mer enn ett år med behandling.

– Kreftdiagnosen min er den samme, men nå har jeg valgmuligheten til å starte ny behandling. Det gir meg et stort håp, sier Tone.

Bakgrunn: Norge på vei mot et todelt helsevesen, mener kreftlege