Spør VGs samlivseksperter

Samlivsterapeutene Sissel Gran og Catrin Sagen vil hjelpe norske par og single i ny VG-spalte. Nå vil de ha dine spørsmål.

Annenhver uke skal parterapeutene Sissel Gran (65) og Catrin Sagen (42) skrive sammen i sin nye, faste spalte i VG Helg og VG+.

Les første spalte på VG+: Når høsten inntar forholdet (krever innlogging)

– Vi håper å høre fra mange. Men selv om vi åpner for spørsmål, blir ikke dette noen ren spørrespalte, sier Catrin Sagen, som understreker at de vil ta opp et bredt spekter av samlivstemaer.

Spør samlivsekspertene Har du et spørsmål til VGs samlivsekspterer Catrin Sagen og Sissel Gran? Send mail til samliv@vg.no. Alle spørsmål vil bli anonymisert. Husk å oppgi kjønn og alder.

Send inn spørsmål til: samliv@vg.no

Påfallende ofte er det underliggende, uuttalte ting som ligger til grunn for problemer i parforholdet, mener de to samlivsekspertene.

– Derfor er vi opptatt av å drive litt folkeopplysning, blant annet om hva folk egentlig krangler om og føler. Ofte handler det om helt andre, dypereliggende ting enn det som gjerne kommer ut i forholdet som irritasjon, bebreidelser og anklager, påpeker Sissel Gran, som er en av Norges mest kjente parterapeuter.

Les også: Gran og Sagen: Hva er ditt bidrag til forholdet? (krever innlogging)

Parallelt med spalten skal parterapeut-paret jevnlig publisere nye episoder av «Kjærlighetspodden», podcast-serien de startet i fjor, og som de også distribuerte gjennom VG.

– Med både spalten og podcasten vil vi lage et lavterskeltilbud for å hjelpe folk til å kunne hjelpe seg selv, uten at de nødvendigvis må oppsøke terapi, forteller Catrin Sagen.

– Ofte er ikke terapi nødvendig heller, mange ganger er det bare små justeringer som skal til for at parforhold kan bli mye bedre, fastslår Sissel Gran.