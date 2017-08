Brystkreftmedisinen Kadcyla godkjent i Norge: – En seier for pasientene

Dødssyke Kristin Moe (62) har lenge blitt nektet brystkreftmedisinen Kadcyla – fordi Norge mener den er for dyr. Nå snur myndighetene.

– Dette er en lykkens og gledens dag. At medisinen er godkjent, føles helt uvirkelig, sier Kristin Moe.

Tirsdag godtok Beslutningsforum, som bestemmer hvilke medisiner norske sykehus kan tilby, et nytt tilbud fra legemiddelgiganten Roche på brystkreftmedisinen Kadcyla. Etter åtte forhandlingsrunder med staten kom de endelig til enighet.

Norske myndigheter har kranglet med legemiddelprodusenten om medisinen i tre år. 23. juni i år avslo Beslutningsforum det syvende pristilbudet og Norge har lenge vært blandt få land i Europa som ikke tilbyr den livsforlengende medisinen.

– Denne gangen sa vi ja, sier leder i Beslutningsforum, Lars Vorland, til VG.



Beslutningen ble tatt etter et telefonmøte tirsdag morgen, og Vorland opplyser om at Roche har gitt dem et pristilbud de endelig kan godta.



– Dette er jo en gledelig nyhet for mange brystkreftpasienter i Norge?



– Ja, det synes vi også, sier Vorland.



Han opplyser om at brystkreftpasienter i praksis kan få medisinen Kadcyla med en gang, og at Beslutningsforum vil bruke tiden fremover på å informere pasienter om det nye tilbudet.



Bakgrunn: Norske kreftleger raser over medisin-nekt

I en serie artikler har VG satt fokus på det todelte helsevesenet innen kreftbehandling. * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får. Det viser helsepolitisk barometer for 2017. * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen. * I Norge kan velopplyste kreftpasienter med penger kjøpe seg bedre behandling, sier spesialist i onkologi Arne Berg. * Bjørg Dalen er en av dem. Hun betalte 300.000 kroner for immunterapi. * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner. * Skal norske leger opplyse om medisiner som kan kjøpes privat? Det er en etisk utfordring for mange kreftleger, sier deres øverste leder, Stein Sundstrøm. * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier. Området blir omtalt som «underprioritert» i Norge. * Helseminister Bent Høie (H) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.

– Eneste håp

– Kadcyla er vel snart den eneste medisinen jeg ikke har prøvd. Jeg føler det er mitt eneste håp, sa Kristin Moe (62) til VG i juli.

Hun fikk brystkreft-typen HER2+ i 2013. Siden har kreften spredt seg til lever og lymfer. I dag holder behandling sykdommen i sjakk, men kreften er uhelbredelig. Hun blir aldri frisk.

Da VG snakker med henne denne uken, har hun akkurat fått den gode nyheten:

– Ventetiden har vært vanskelig og frustrerende. Jeg føler at jeg har bidratt til samfunnet og betalt skatt gjennom hele mitt voksne liv, så å bli nektet denne medisinen har vært tøft, sier Moe.

– Men nå ser jeg lysere på fremtiden igjen.

Behandlingen av brystkreft med spredning endret seg drastisk etter innføringen av medisinen Perjeta i 2015. Kadcyla blir vurdert til de pasientene som ikke responderer på Perjeta – slike som Kristin Moe.

Bakgrunn: Hemmelig priskrig om superdyre kreftmedisiner - slik foregår spillet i kulissene

– En seier for pasientene

Det er anslått at 100 pasienter er aktuelle for behandlingen med Kadcyla årlig. Internasjonal forskning viser at medisinen har livsforlengende effekt og den anerkjente amerikanske kreftorganisasjonen ASCO støtter medikamentet.

– Dette er en seier for pasientene, sier fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Vorland ønsker ikke å opplyse om hvor mye den norske staten har gått med på å betale for medisinen.

– Vi kan ikke gå ut med dette, men mener det nye tilbudet lå innenfor det vi mener er en fullt akseptabel pris, fastslår han.

LEDER: Nei til hemmelige priser