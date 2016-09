Kreftmedisin fikk grønt lys

En livsforlengende immunterapimedisin mot lungekreft blir nå tilgjengelig for norske pasienter.

Beslutningsforum for nye metoder besluttet mandag at kreftmedisinen pembrolizumab kan tas i bruk ved norske sykehus, melder TV 2.

Behandlingen har vært godkjent for bruk her i landet, men myndighetene har ment den var for dyr. Stadig flere pasienter har betalt behandlingen selv, eller har fått kostnadene dekket via privat helseforsikring.

GODKJENT FOR BRUK PÅ NORSKE SYKEHUS: Innen kort tid kan lungekreftpasienter få behandling av immunterapi. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Statens Legemiddelverk har anbefalt at medisinen bør tas i bruk av det offentlige helsevesenet – fordi behandlingen er å anse som kostnadseffektiv, etter at legemiddelselskapet MSD kom med en billigere pris på legemiddelet, skriver Dagens Medisin.

Ifølge Statens Legemiddelverks estimat kan behandlingen være aktuell for om lag 700 pasienter årlig.

På møtet i Beslutningsforum mandag, kom de fire direktørene for helseregionene fram til at medisinen kan godkjennes.

Pasienter med ikke-småcellet lungekreft kan i gjennomsnitt forlenge livet med seks måneder.

Kreftforeningen jubler over avgjørelsen, ifølge TV2:

– Det er en veldig gledelig avgjørelse at immunterapi mot lungekreft nå skal tilbys også her i Norge. Det er på høy tid. Denne typen immunterapimedisin har vist svært god effekt og kan trolig forlenge livet til opp mot 700 lungekreftpasienter, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen til TV 2.