Norske Ivana Hollan (52) har bosatt seg i USA for ny kreftbehandling: – Føler meg som en medisinsk flyktning

BOSTON (VG) Ivana Hollan (52) har forlatt mann og barn for å få tilgang til kreftmedisiner i USA som Norge ikke kan tilby. – Som å være i eksil, sier hun.

– Å måtte bosette seg i utlandet for å få tilgang til ny medisin har gitt meg et nytt syn på det norske helsevesenet, sier kreftsyke Ivana Hollan (52) til VG.

Hollan, som er utdannet lege og forsker på revmatiske sykdommer, har levd med benmargskreft i elleve år. I november 2015 flyttet hun til Boston i USA, hvor hun hadde fått tilbud om å jobbe som gjesteforsker ved Harvard. Under oppholdet fikk hun også tilbud om kreftbehandling gjennom amerikanske HELFO, noe som er mulig fordi hun har arbeidsvisum.

Ivana var lenge redd for å forlate Norge med en så alvorlig diagnose. I dag angrer hun ikke.

– Behandlingen har fungert veldig bra og forbedret min prognose. Men jeg kan ikke videreføre den i Norge uten å betale privat. Jeg føler meg fanget her, sier Hollan.

Den siste tiden har det foregått en debatt i Norge om tilgang på nye medisiner. Spesielt rundt medikamenter mot benmargskreft. Seks nye medikamenter, som vekker internasjonal oppsikt, har lenge ventet godkjenning i Norge. Ett av dem ble godkjent forrige uke. Fremdeles ligger det fem i kø. Norges fremste kreftleger har tidligere skrevet om disse medikamentene i et bekymringsbrev til helseminister Bent Høie.

VIL HJEM: Selv om Ivana har gode venner og kolleger rundt seg i Boston, savner hun Norge, huset i Lillestrøm, mann og barn. Hvor lenge det er til hun kan flytte hjem, vet hun ikke. Foto: Thomas Nilsson

Får ikke videreført behandling i Norge

VG møter Ivana Hollan i Boston, Massachusetts. Her tar hun oss imot med amerikansk gjestfrihet i huset til en venn og Harvard-kollega. Det har vært tøft å velge ny kreftmedisin over familie og venner hjemme i Norge, forteller legen.

– Jeg føler meg som en medisinsk flyktning, i et luksuriøst eksil. Jeg har gode kolleger og venner rundt meg, samtidig som jeg virkelig lengter hjem, sier Hollan til VG.

– Du er lege og har måttet bosette deg i utlandet for behandling. Hvordan har det forandret ditt syn på Norge?

– Jeg har inntrykk av at Beslutningsforum i stor grad vurderer kostnad alene, mens andre land tar større hensyn til de humane aspektene. Det kan være enkelt å tenke at en høy pris for noen få måneder ekstra levetid ikke er verdt det. Men for oss pasienter kan de få månedene utgjøre hele forskjellen, sier Hollan.

Behandles med fremtidens kreftmedisin

Siden Hollan kom til USA har hun blitt behandlet ved Dana-Faber kreftinstitutt i Boston. Kombinasjonen av medisiner som hun får i dag er godkjent av amerikanske og europeiske helsemyndigheter (FDA og EMA) og brukes ved offentlige sykehus i flere europeiske land, men ikke i Norge.

Behandlingen 52-åringen får har hatt utmerket effekt, sier overlege Paul Richardson ved Dana-Faber til VG. For syv år siden fikk hun forespeilet tre til fem år igjen å leve. I dag lever hun et normalt liv og kan jobbe fulltid. Richardson mener Hollan har gode sjanser for å bli over 80 år.

– Ivanas prognose er utmerket. Hun har håndtert behandlingen veldig bra. Ivana er et eksempel på at moderne medisin kan redde livet til en ung kvinne med en dødelig diagnose, sier Richardson.

– Det er fantastisk, samtidig føler jeg meg fanget. Jeg kan ikke få denne behandlingen videreført i Norge. Jeg er rett og slett fengslet her, sier Hollan.

Norsk lege: Skulle ønske vi kunne tilby medikamentene

Richardson forklarer at det er kritisk å ha flere medikamenter å spille på i behandlingen av benmargskreft. Pasientene har diagnosen på livstid, de blir ikke friske. For få år siden var vanlig levetid to-tre år. Nå kan mange leve ti-femten år eller lenger.

– Det skyldes ene og alene de nye medisinene, sier legen.

Kreft i Norge: * 40 prosent av alle nordmenn får kreft i løpet av livet. * I 2015 fikk 32.592 mennesker kreft i Norge. Det er en økning på tre prosent siden 2014. * Økningen er forholdsvis likt fordel mellom kvinner og menn. * Om lag 30 prosent av menn og 25 prosent av kvinner som får kreft, dør av sykdommen (tall fra 2014). * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene. Kilde: Kreftregisteret og FHI.

Han forklarer det slik: Kreftceller er smarte. De kan forandre sine biologiske egenskaper for å motsette seg effekten av medisiner. Legen må derfor være i forkant. Når pasienten begynner å bli resistent mot et medikament, må man bytte til et annet. Og slik fortsetter det. Spiralen kan fortsette i årevis, så lenge det finnes nye medikamenter.

Medisinene Hollan får har markedsføringstillatelse og kan kjøpes på apotek i Norge, men brukes ikke ved norske sykehus. Hollan har vært i dialog med norske leger om behandlingen i USA siden hun flyttet. Flere har anbefalt henne å bli, sier hun.

– Det var en vanskelig avgjørelse å skulle akseptere behandling langt borte fra familien, sier Hollan.

Hollan blir behandlet med elotuzumab, lenalidomide, bortezomib og dexamethason. Emplicit (elotuzumab) er et legemiddel med et annet virkemiddel en Kyprolis, som nettopp ble godkjent i Norge, men som funker like godt, forklarer overlege og leder for norsk myelomatosesenter, Fredrik Schjesvold. Den ekstra overlevelsen en pasient får av Emlicit kan legges til overlevelsen man får av Kyprolis, noe som kan gi flere ekstra år for noen.

– Dessverre er studien som ligger til grunn for godkjennelsen av Emplicit i Norge basert på en kombinasjon med legemiddelet Revlimid. Kombinasjonen blir dyrere enn det Beslutningsforum godtar, forklarer Schjesvold.

Han tror det vil gå fem-seks år før vi får denne kombinasjonsbehandlingen i Norge.

– Jeg skulle gjerne kunnet tilby dette medikamentet til våre pasienter, men har forståelse for at prisen er høy. Dette er en vanskelig vurdering, sier overlegen.

TIL BEHANDLING: På dette sykehuset får Ivana Hollan kreftmedisin som ikke finnes i Norge. Hun skryter av legene her, og sier hun føler seg trygg og ivaretatt. Foto: Thomas Nilsson

– Håper på et mirakel

Hvis du ser Hollan på gaten, vil du ikke gjette at hun har kreft. Bare de gangene hun går med munnbind på matbutikken, kan du se at hun er syk. I influensasesongen unngår hun offentlig transport og store forsamlinger. Siden november 2015 har 52-åringen bare vært i Norge en gang. Mennesker med nedsatt immunsystem bør ikke ta lange flyreiser.

– Det er vanskelig, jeg savner barna og mannen min. Selv om vi Skyper hver dag, merker jeg at ting ikke er det samme. At vi mister noe, sier Hollan.

Noen dager er svarte. Selv om Hollan er positiv til fremtiden, kan ensomheten legge seg som et tungt teppe på sinnet. Hva som skjer når arbeidsvisumet i USA utgår, aner hun ikke. Kanskje må hun flytte til Italia, for videre behandling der.

– Jeg har lært meg å leve med usikkerheten, og fokusere på det positive. Jeg prøver å tenke at jeg gleder meg til å se mine kjære igjen, i stedet for at jeg savner dem, sier Hollan

– Har du et håp om å kunne flytte hjem til Norge? At medisinene du trenger blir godkjent?

– Ja, jeg håper hele tiden på et mirakel. Jeg har ikke pakket ut ordentlig enda. Jeg tar en dag av gangen. Men jeg føler at jeg ikke kan dra hjem nå, jeg trenger behandlingen. Jeg er virkelig her på ubestemt tid.