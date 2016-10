Kunden blir taperen når butikkjedene igjen kriger om å ha den laveste prisen på smågodt den siste helgen før halloween.

Det mener eksperter VG har snakket med, etter at det brøt ut en ny priskrig på smågodt mellom flere av lavpriskjedene denne uken. Rett før mange husstander denne helgen og mandag får besøk av utkledte småunger som nettopp «skremmer» til seg litt godis.

Nå er halloween-knasket nede i 5,90 kroner per hekto – og både Coop Norge og Rema varsler at de er forberedt på å senke prisen ytterligere hvis en av konkurrentene endrer prisen.

– Jeg synes det er veldig dumt, sier Jøran Hjelmesæth, professor ved Universitetet i Oslo, til VG.

Hjelmesæth er også leder for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved sykehuset i Vestfold. Han mener sjokktilbudene har en svært negativt effekt på nordmenn.

– Det betyr at spesielt barn og unge kan bli fristet til å kjøpe veldig mye mer godteri enn det som er sunt. Hvis man spiser veldig mye av energitett og usunn mat, øker faren for å etablere usunne matvaner og for å få overvekt og hjerte- og karsykdommer.

Diabetesforbundet: – Det vi trenger aller minst

SKEPTISK: Generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot. Foto: , DIABETESFORBUNDET

Generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot, sier han hadde håpet at butikkjedene hadde lært sin lekse etter kritikken de fikk etter smågodt-priskrigen tidligere i år.

– Det er veldig trist at vi i år igjen ser at godteri skal pushes på unger og andre. Det er det vi trenger aller minst, sier Allgot til VG.

I påsken var prisen helt nede i 2,90 hektoet. Enkelte butikker, blant annet i Steinkjer og Drammen, solgte over ett tonn med smågodt daglig.

Diabetesforbundet mener butikkene bidrar til å svekke kundenes helse og oppfordrer dem heller til å sette ned prisene på sunnere matvarer, som frukt og grønt.

– Dette er et lokketilbud på det vi overhodet ikke trenger og noe som er veldig negativt i et folkehelseperspektiv.

Selv om sukkerforbruket har gått ned de siste årene, hovedsakelig på grunn av tilgangen på lettbrus, er fortsatt nordmenns godteriforbruk altfor høyt, ifølge Allgot, som likevel uttrykker forståelse for hvorfor kjedene gjør som de gjør.

– Det virker. Folk kjøper mer. Det at butikkjedene ikke kan gjøre noe annet, er uansett helt uforståelig.

Coop: – Har lovet å være billigst

Det var Coop Norge, som eier Ekstra og Obs, som startet priskrigen denne uken.

– Vi satt ned prisen allerede på mandag. Vi har lovet å være billigst, pluss at vi alltid har kampanje på godteri under halloween, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis til VG.

Han utelukker ikke at prisene blir ytterligere senket, men håper på å unngå påsketilstander, da prisen var helt nede i 2,90 hektoet.

– Ja, hvis noen av de andre som kom etter oss i går gjør det, så følger vi etter, sier Takle Friis, før han legger til:

– Vi har også satt ned prisen på frukt og bær for å kompensere, slik at de som ønsker et sunnere alternativ skal få det.



– Smågodt er en viktig vare for våre kunder i forbindelse med halloween, og vi har lovet våre kunder å være billigst, uansett varegruppe, sier Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi, men legger samtidig til at butikken også har satset på lavere frukt- og grøntpriser siden januar.

Rema sier de også har gitt samme løfte til sine kunder.

– Vi skal alltid ha de laveste prisene, på både frukt og grønt og annen halloween-kos, sier kommunikasjonsrådgiver Amalie Knudsen til VG.

– Øker faren for tidlig død

Hjelmesæth er også bekymret for hvordan den lave smågodtprisen fører til hamstring av usunne matvarer.

– Hvis de nå begynner å handle inn godteri i bøtter og spann, øker det faren for fedme, hjerte- og karsykdommer og en tidlig død.

Allgot i Diabetesforbundet omtaler halloween-feiringen som «unorsk», men sier han forstår at barn liker å kle seg ut. Han reagerer likevel på at tradisjon nå huskes mer for sitt fokus på snop og søtsaker.

– Det er litt rart når det kommer fire-fem barn som holder frem en bærepose og forventer masse godteri. Jeg vet ikke om det er så mye kultur i det, sier generalsekretæren, før han legger til:

– Jeg har mer sans for julebukk, da sang de i hvert fall.