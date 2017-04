Hurum med Norges første rosa brannbil

LYSER OPP: Hurum brannvesen har gått til anskaffelse av en rosa brannbil for å synliggjøre den økte kreftfaren som følger med å jobbe i brannvesenet. Bilen blir presentert torsdag og skal gå i ordinær drift. Brannbilen er et resultat av et samarbeid med Kreftforeningen og organisasjonen Brannmenn mot kreft.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

NTB scanpix