Fem sex-tips for nybegynnere

Porno, internett og venner er som oftest kilden til informasjon om seksualitet for tenåringer. Her er ekspertens tips.

I følge Sex og samfunn er gutter gjennomsnittlig 17,9 år første gang de har sex, mens jenter er gjennomsnittlig 17 år når de debuterer. Dette kan variere veldig og er derfor ingen fasit på når man bør ha sex første gangen.

Assisterende daglig leder i Sex og samfunn Tore Holte Follestad, har tipsene til deg som tenker på å ha sex for første gang.

1 - Hvem og når?

Husk på at det er du som bestemmer når og hvem du skal ha sex med. Alltid!

2 - Hva liker du?



Å utforske sin egen kropp er viktig for å finne ut hva du liker.

3 - Sex skal ikke være vondt

Det er viktig å tenke på at sex skal være behagelig for begge to.

4 - Prevensjon

Hvis man ikke ønsker å bli gravid og vil unngå kjønnssykdommer bør man bruke prevensjon.

5 - Sex er bra!

Det er mange fordeler ved å ha sex.

På hjemmesiden til Sex og samfunn kan du spørre om alt du lurer på om sex, seksualitet og seksuell helse, helt anonymt.