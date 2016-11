Test av bassengvann: Badeland var bakteriebomber

SARPSBORG (VG) Dette badelandet i Østfold stengte på dagen etter funn av sykdomsfremkallende bakterier.

– Denne bakterien skal ikke påvises. Den kan være sykdomsfremkallende, spesielt for personer med nedsatt immunforsvar, sier forsker ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr på Nasjonalt folkehelseinstitutt, Vidar Lund, til VG.

Forskeren snakker om er Pseudomonas aeruginosa – en bakterie som kan forårsake svært alvorlige hudinfeksjoner, urinveisinfeksjoner og utslett på huden. Denne bakterien ble funnet på badelandet Superland i Sarpsborg, etter at «TV2 hjelper deg» gjennomførte bakterietester av fem badeland på Østlandet.

De andre badelandene som ble testet var Risenga i Asker, Drammensbadet, Østfoldbadet i Askim og Råholt (Eidsvoll).

Les også: Ahus rammet av skabb

SKADELIG: Denne bakterien ble funnet på et badeland på Østlandet. Den kan være sykdomsfremkallende. Foto: TV2

Nytt badeland kom dårligst ut



Superland i Sarpsborg, som ble renovert for over 30 millioner kroner sommeren 2015, kom dårligst ut på testen.

Slik ble testen gjennomført: 1. To reportere tok stikkprøver av vannet med sterile spesialflasker. 2. Både hovedbasseng, plaskebasseng, barnebasseng og terapibad ble testet. 3. Alle testene ble gjort på søndager, når det normalt er mye folk i badelandene. 4. Testene ble oppbevart kaldt, og deretter levert til Eurofins’ laboratorium i Moss innen 24 timer.

Alle bassengene måtte renses på dagen og badelandet måtte stenge etter funn av Pseudomonas. Bakterien ble blant annet funnet i plaskebassenget for de minste.

– Den bakterien er spesielt uønsket i barnebasseng, da barn ofte har dårligere immunforsvar enn voksne, sier Lund i Folkehelseinstituttet til VG.

– Pseudomonas brukes som en indikator på om vannbehandlingen er som den skal være. Bakterien er et tegn på at noe er galt med driften av renseanlegget i bassenget, sier han.

Norske badeanlegg: – Folk tør ikke dusje nakne

Dette var resultatene av TV2-testen:

• Riseng svømmehall hadde for mye sopp og bakterier i i alle basseng, såkalte kimtall (se faktaboks). Plaskebassenget for barn hadde 15 ganger mer bakterier enn tillatt. Grenseverdien er satt til 10 kimtall – her var det 160.

Testen av badevann undersøkte: PH-verdi : Angir vannets surhetsgrad.

: Angir vannets surhetsgrad. Kimtall : Et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven. Høye verdier indikerer at desinfeksjonen ikke er bra nok.

: Et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven. Høye verdier indikerer at desinfeksjonen ikke er bra nok. KOF Mn : Vannets innhold av organisk materiale – rester av hud, hår etc.

: Vannets innhold av organisk materiale – rester av hud, hår etc. Fargetall og turbiditet: Vannets visuelle kvalitet. Høy turbiditet skyldes grumsete og uklart vann.

Vannets visuelle kvalitet. Høy turbiditet skyldes grumsete og uklart vann. Bakterien Pseudomonas aeruginosa: En vannbakterie som har høy resistens mot desinfeksjonsmidler. Den kan forårsake svært alvorlige hudinfeksjoner, urinveisinfeksjoner og utslett på huden. Bør ikke påvises i barnebasseng.

• På Drammensbadet var det for mye sopp og bakterier i tre av fire basseng.

• På Råholt bad var det for mye bakterier og sopp i alle basseng.

• Østfoldbadet i Askim var det eneste badelandet som ikke hadde noen avvik.

Les også: Stenger fem badeanlegg etter funn av legionella

Stengte på dagen



Daglig leder Richard Paulsen på Superland i Sarpsborg valgte å stenge hele badelandet da han fikk overlevert prøveresultatene 21. oktober.

– Når det oppdages avvik tar vi ingen sjanser. Det ble derfor igangsatt tiltak omgående i alle basseng, slik rutinene tilsier, sier han til VG.



Superland sjokk-kloret alle bassengene sine samme dag – en behandling som er så sterk at ingen gjester kan være i vannet. Badelandet åpnet igjen dagen etter. Resten av Superland var åpent som vanlig.

– Prøver fra labben etter at TV 2 var på besøk viser gode resultater uten avvik. Det samme gjør de andre labprøvene, sier Paulsen til VG og opplyser at funne ble gjort i barnebassenget.

Husker du? Hvor mange brannmenn trengs for å få en elg opp fra bassenget?

Hevder renholdet har blitt bedre siden 2013



Daglig leder ved Risenga svømmehall i Asker, Lisbeth Stokke Fjeldly, sier testene fra TV2 gir et øyeblikksbilde og ikke er forenelige med renholdsrutinene på badelandet.

– Testen er tatt på bare et sted i hvert basseng. Hvis de har tatt prøven tett inntil et bleiebarn, eller noen som ikke har dusjet, vil det være litt tid før kloret nøytralisere partiklene i bassenget, sier Fjeldly til VG.

– Risenga svømmehall kom dårlig ut på «TV2 hjelper deg» sin test i 2013 også. På bakgrunn av dette og den testen som er gjort nå – vil du si at dere er gode nok på hygiene?

– Etter forrige gang sjokk-kloret vi anlegget rett etterpå, da det ble påvist pseudomonas-bakterie. Det er ikke nødvendig nå. Vi har hatt gjennomganger med kommunelege og helsevern for å sikre at rutinene er gode nok.

Les også på VG+: Dette må du tenke på: Lyst på basseng i hagen?

SKREMMENDE FUNN: Richard Paulsen er daglig leder for Superland i Sarpsborg. Her ble det funnet en sykdomsfremkallende bakterie. Foto: TV2

– Hadde ikke noe særlig med avvik

På Drammensbadet stiller daglig leder Kristina Vinda spørsmål ved hvordan TV2 har foretatt prøvene.

– Vi har et digitalt renseanlegg og kan gå tilbake og se på tallene i loggboken for en hvilke som helst dato, i tillegg til at vi tar manuelle prøver tre ganger om dagen. Jeg har sett på dagen TV2 var her, og vi hadde ikke noe særlig med avvik den dagen, sier Vinda til VG.

Hun hevder hygienerutinene ved Drammensbadet følges til punkt og prikke. Det samme mener daglig leder Jan-Christian Ulleberg er tilfelle ved Råholt badeland.

– Denne vannprøven ble tatt på en dag i høstferien med stort besøk. Det kan forklare kimtallet, som da vil være noe høyere enn på en dag med færre i bassenget, sier han til VG.



Les også: Badeland bannlyser speedo

Forsker: – Driften er for dårlig

Bakterieforsker ved FHI Vidar Lund sier TV 2 har gått etter worst case-tilfellene.

– Når prøvene tas i bassenget på et tidspunkt da det er fult av mennesker vil man få med seg hudavskalling fra de personene som er i bassenget, sier han.

Lund påpeker likevel at badelandene burde ha bestått testen.

– Så lenge man finner Pseudomonas er det åpenbart at driften er for dårlig, sier Lund, og fortsetter:

– Forskriftene sier ikke at man må ta prøvene på verst tenkelig tidspunkt, men når det er sagt skal behandlingen av vannet også fungere når bassenget har maks belastning. Du skal ikke bli syk av vannet selv om det er fullt i bassenget.