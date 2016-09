Ellen gikk ned 40 kilo uten fedme-operasjon: Provosert av operasjonshysteriet

– Det finnes alternativer til fedmeoperasjon, også for de mest overvektige, sier Ellen Hoel (50). Hun gikk ned 40 kilo uten å legge seg under kniven.

Den 50 år gamle damen har slitt med overvekt hele livet. Da vekten var oppe i 113 kilo i 2013, ba hun fastlegen om hjelp.

– Det eneste forslaget hans var slankeoperasjon, forteller Ellen Hoel til VG.

I forrige uke uttalte professor Stephan Rössler ved Karolinska institutet i Stockholm at man bør vurdere å senke grensen for fedmekirurgi, slik at flere kan opereres.

– Det er sykt og provoserende. De som sier at slankeoperasjon er eneste utvei, snakker bare tull, mener Hoel.

Hun oppfordrer andre overvektige til å ta ansvar for sin egen helse.

Tilbud om operasjon



FØR: Slik så Ellen Hoel ut før hun gikk ned 40 kilo uten slankeoperasjon. Foto: Privat

En BMI over 24,9 anses som overvektig, men det finnes ingen tilbud før man har 35. Da kan det klassifiseres som en sykdom, og man kan få tilbud om operasjon.

Ellens BMI ble målt til 42, som betyr sykelig overvekt, og dermed mulighet for operasjon på statens regning.

Men Ellen hadde ikke tålmodighet til å stå i kø. Hun tok kontakt med en privat klinikk, som kunne operere henne raskt for 200.000 kroner.

– De var svært ivrige på å få meg på operasjonsbordet, og fortalte at kirurgi var eneste utvei for meg. Jeg kunne bare glemme å gå ned så mange kilo på egen hånd.

Ellen så ingen annen løsning, men ektemannen Lars ba henne tenke seg om en gang til: «Du er feit, men ikke syk. Det er feil å operere bort friske organer», var hans budskap.

Det fikk henne til å avbestille operasjonen. Hun var også skeptisk til bivirkningene man kan få etter at mye av magesekken blir fjernet.

TOK GREP: Ellen Hoel gikk ned 40 kg uten slankeoperasjon. Foto: Mattis Sandblad , VG

Hun meldte seg på Grete Roede-kurs, og var svært motivert for å legge om hele sin livsstil. Det innebar en total omlegging av kostholdet, for eksempel er den 200 gram store sjokoladeplaten hun før spiste hver dag nå byttet ut med en liten bit mørk sjokolade.

– Nå har jeg gått ned 40 kilo og er veldig stolt av å ha klart det uten inngrep, sier Ellen, som nå selv jobber som kursholder for Grete Roede.

– Kunnskapsmangel



– Det er riktig at spesialhelsetjenesten i Norge har brukt mye ressurser på fedmekirurgi, mens innsatsen knyttet til forebygging har vært dårligere, sier Samira Lekhal, seksjonsoverlege ved senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, sykehuset Vestfold.

FAKTA OM BMI BMI (kroppsmasseindeks) regnes ut ved at man deler en persons kroppsvekt på høyden i meter opphøyd i annen. Sluttsummen man da får er personens BMI-verdi. Vekt kg / ( høyde * høyde) = din BMI Her er et eksempel: Ole veier 95 kilo og er 180 cm høy. Hva er hans BMI? (95 kg / (1.80 m * 1.80 m) ) = 29,3 er Oles BMI.

Ifølge BMI-klassene, som er beregnet for voksne personer over 17 år, betyr det at Ole er overvektig. Under 18,5 = Undervektig

18,5 - 24,9 = Normal

25 - 29,9 = Overvektig

30 - 34,9 = Fedme BMI-tallene er kun veiledende og sier svært lite om en persons komplette helsetilstand.

– Det er viktig å kunne tilby behandling som fedmekirurgi til de aller mest overvektige, men samtidig må vi tenke mer på forebygging enn det som er blitt gjort til nå. Kunnskapen om fedme blant helsepersonell er for liten, sier hun.

Hun er leder for det nasjonale kompetanseprogrammet «Fra kunnskap til handling», som blant annet skal kurse helsepersonell i forebygging av fedme hos barn og unge.

– Hvis vi passer på at barna ikke blir overvektig, får de mindre fedmeproblemer i voksen alder. Norge er det første landet i Europa som tilbyr et slikt kurs i offentlig regi, sier Lekhal

Kirurg: Ikke vedvarende vektnedgang

Villy Våge er kirug og spesialist i generell og gastrointestinal kirurgi. Han er kjent som pioneren innen fedmekirurgi fordi han i 2001 utførte den første fedmeoperasjonen på 15 år i Norge.

Han hevder at det ikke er dokumentert at livsstilstiltak for sykelig overvektige gir vedvarende vekttap, og påpeker at fedmekirurgi derimot har dokumenterte resultater som viser at pasientene har klart å holde seg nede i vekt over tid.

– Selvfølgelig finnes det enkelttilfeller. Men om en pasient først har havnet i den situasjonen at han eller hun har blitt alvorlig overvektig, er det bare kirurgi som vil holde pasienten nede i vekt. Sykelig overvekt er en sykdom som er ekstremt vanskelig å behandle uten kirurgi. Mange overvektige klarer å ta inn mindre mat i en kort periode, men ofte går de rundt og er småsultne og det kan igjen påvirke humøret. Det finnes også et eget sulthormon som holder seg høyt, så pasientene kjemper ofte mot sin egen fysiologi.

– Operasjonshysteri



Kostholdsekspert Jeanette Roede mener norske myndigheter bør jobbe like systematisk med informasjon og kursing rettet mot overvektige, som ble gjort med stort hell med røykesluttarbeidet.

Jeanette Roede Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Det er satt av penger til fedmeproblematikk i statsbudsjettet, men alt brukes til kirurgi, ingenting til å hjelpe pasientene med en livsstilsendring. Det er et operasjonshysteri som hersker i dag, sier hun.

Fedmeoperasjoner koster mye penger. De fører med seg sykmeldinger i seg selv, og noen pasienter blir også sykmeldt som følge av bivirkninger. Roede mener at samfunnet ville vært spart for enorme summer dersom noe av satsingen ble brukt på andre tiltak enn kirurgi.

– For at en operasjon skal ha varig effekt, er man avhengig av en livsstilsendring uansett. Da blir det i prinsipp både en dobbel jobb og dobbel kostnad å prioritere operasjoner fremfor kursing som virkemiddel, sier Jeanette Roede, som er medeier i Grete Roede AS.

– Jeg kjenner til flere tilfeller der fortvilte mennesker har lagt på seg med vilje for å nå den grensen. Dette er folk som ikke klarer å gå ned i vekt på egen hånd. De bør få offentlig støtte til å legge om kosthold og livsstil, mener Roede.

Kirurg Våge råder ikke mennesker til å legge på seg for å passere BMI-grensen for å få fedmeoperasjon.

– Om man ligger i grenseland vil det være et spørsmål om risiko versus nytte innen kirurgien. Man bør ikke tilstrebe å gå opp i vekt for å så vidt passere denne grensa.