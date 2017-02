Taper seg for å få bikiniskille

Bikin-taping har blitt business i Brasil. I jakten på bikiniskille, betaler kvinner for å tape rundt sine private kroppsdeler.

Bikiniskille er den seneste solingstrenden i Rio de Janeiro ifølge nyhetsbyrået AP.

Erika Martins som driver skjønnhetssalongen Erika Bronze Salon tar 20 dollar for en solseng på takterrassen, i tillegg kommer utgifter for selve tapeprosessen.

Oppskriften er som følger: Et stykke gasbind plasseres over kvinnens private kroppsdeler. Deretter plasseres elektrotape over for å etterligne bikini.

Så blir små deler av våte papirtørkle plassert over deler av tapen. Tapen bidrar til å skape skarpe skillelinjer, som man ellers ikke ville fått med tøybikini.

Deretter blir kvinnene smurt med solblokk, og et lag sololje på toppen.

Hudleger er ikke imponert over denne kombinasjonen, solblokk og sololje, og mener den kan øke sjansen for å utvikle hudkreft og føflekkreft.

BRASILIANSKE KVINNERS VAREMERKE: Tilhengere av den nye soletrenden med bikiniskille kaller det brasilianske kvinners nye varemerke. Foto: Renata Brito

– Det er som å prøve å slukke en brann ved å kaste vann og bensin på flammene, sier president for det Brasilianske hudelegeforbundet i Rio de Janeiro, Dr. Egon Daxbacher til AP.

Forbrukerne ser først og fremst på fordelene.

– Vi ser mer sexy ut, det booster egoet og det ser finere ut, sier 22 år gamle Milena Carvalho, og kaller det den brasilianske kvinnens varemerke.