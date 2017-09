Hva er alternativ behandling?

Loven sier:

«Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.»



Forbrukerombudet sier:

«I all hovedsak blir alternativ behandling utført utenfor helse- og omsorgstjenesten. Og det er som regel ingen vitenskapelig støtte for at alternativ behandling virker. Det stilles heller ingen offentlige krav til utdanning, så hvem som helst kan tilby alternativ behandling.»