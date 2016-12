Norsk firma solgte uegnet «proteintilskudd» på blå resept

Atpro200 ble markedsført og solgt som et proteintilskudd til «pasienter med økt proteinbehov eller utilstrekkelig proteininntak». Men tilsatt mat og drikke virker det motsatt – og kan gjøre syke pasienter sykere, mener eksperter.

«Atpro200 har til hensikt å øke proteininntaket hos pasienter som ikke klarer å få i seg tilfredsstillende mengder protein gjennom vanlig mat og drikke».

Det skriver firmaet Vital Ernæring i et brev til Mattilsynet i april 2015 hvor proteinpulveret Atpro200 – «som kan inngå som en del av en proteinrik kost, for eksempel ved dialyse […] hos pasienter som kan spise selv]», meldes inn som et næringsmiddel til medisinske formål.

Det innebærer at produktet skal kunne brukes i kostbehandling av syke personer.

Oktober 2015 svarer Mattilsynet at de har vurdert produktets sammensetning og funnet at det «kan være egnet til den aktuelle brukergruppen», og dermed ført opp på listen over medisinske næringsmidler.

Atpro200 ble etter dette også tilgjengelig på Helfos liste over næringsmidler på blå resept.

Artikkelen fortsetter under bildet.

IKKE LENGER MEDISINSK NÆRINGSMIDDEL: Mattilsynet har etter en vurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet vurdert Atpro200 som uegnet til indikasjonen. FOTO: TORE KRISTIANSEN, VG

Kliniske ernæringsfysiologer: – Sjokkert over innholdet

Sommeren 2016 undersøkte enhetsleder og klinisk ernæringsfysiolog Tonje Mellin-Olsen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og kollegaen Tone Maren Ramsli Atpro200 på forespørsel fra sykehuskjøkkenet – som vurderte å ta det i bruk ved sykehuset.

– Da vi sjekket produktet ble vi sjokkerte over innholdet. Derfor tok vi i kontakt med fagekspertise ved Universitetet i Oslo, som også konkluderte med det samme som oss, sier Mellin-Olsen.

Sammen med professor emeritus Halvor Holm ved Universitetet i Oslo varslet de Vital Ernæring i et møte om sin vurdering av produktet, og sendte deretter en klage til Mattilsynet i juli i år.

Vital Ernæring tok etter møtet også kontakt med Mattilsynet og ba om en ny vurdering.

Halvor Holm har proteiner som spesialområde og har vurdert proteinkvaliteten i produktet i klagen. Han mener informasjonen som oppgis på produktet og selskapets nettsider er direkte feil:

– Jeg fikk bakoversveis da jeg så hva dette produktet var for noe. Dette er ikke et protein, og etter min mening er det ikke brukbart til noe eller noen som helst. Uansett type mat vil det å tilsette Atpro200 skape en mangel på essensielle aminosyrer, og dermed redusere utnyttelsen av proteinet i hele måltidet, sier Holm.

Teksten fortsetter under skjermbildet

FØR: Slik markedsførte Vital Ernæring Atpro200 før Mattilsynet fjernet det fra listen over medisinske næringsmidler: «et proteinpulver til spesielle medisinske formål med kostbehandling av pasienter med økt proteinbehov, et utilstrekkelig proteininntak eller høyt protein- og lavt energibehov». Foto: SKJERMDUMP

Professor: – Bør heller ikke brukes som kosttilskudd



Han understreker at Atpro200 er bindevev/kollagen hydrolysert til frie aminosyrer, noe som innebærer at det ikke kan kalles for et protein – men en blanding av frie aminosyrer.

Det innebærer at det er laget av slintrer, sener, og brusk man vanligvis ikke ville ha spist, og deretter kjemisk omgjort til et vannløslig pulver, ifølge Holm.

–Når det selges og markedsføres slik som dette mener jeg dette fremstår som bevisst svindel- et falskt proteinpulver. Men, når det koster over 400 kroner kiloen, er godkjent som medisinsk næringsmiddel og tilgjengelig på blå resept er det imidlertid selvfølgelig at mange tror dette må være det aller ypperste, sier han.

Holm støttes av professor Bjørn Steen Skålhegg ved seksjon for molekylær ernæring ved Universitetet i Oslo som understreker at det er viktig at produkter til medisinske formål virker etter hensikten:

– Når det er snakk om ernæring til medisinsk bruk er det viktig at det er produkter som har dokumentert effekt. Dette produktet inneholder utilstrekkelige mengder essensielle aminosyrer. I fravær av Tryptofan, og dårlig fordeling av aminosyrer har produktet svært lav kvalitet. Det egner seg derfor ikke til medisinsk bruk, og bør heller ikke benyttes som kosttilskudd. At noen kan selge dette produktet rettet mot syke personer er mildt sagt overraskende, sier Skålhegg.

– Kan gjøre kritisk syke enda sykere

Ramsli, som er ernæringsansvarlig for kritisk syke ved Lovisenberg, mener produktet kan gjøre kritisk syke pasienter enda sykere:

– Alvorlig syke pasienter med dårlig matlyst som får Atpro200 i stedet for et av de andre fullverdige produktene på markedet, kan bli mye sykere og i verste fall kan det være dødelig. Alvorlig syke med dårlig matlyst har nettopp store problemer med å dekke sitt proteinbehov gjennom et vanlig kosthold, sier hun.

Etter at proteintilskuddet Atpro200 har vært tilgjengelig for salg til pasienter, norske sykehjem og sykehus i et år konkluderte VKM at «proteinkvaliteten i produktet er for dårlig til å egnes for indikasjonen«, altså i «kostbehandling av pasienter med økt proteinbehov, utilstrekkelig proteininntak eller høyt protein- og lavt energibehov».

Fjernet som medisinsk næringsmiddel



Mattilsynet har som en konsekvens av vurdering fjernet Atpro fra listen over medisinske næringsmidler.

Mellin-Olsen mener hovedansvaret ligger hos firmaet som selger og markedsfører produktet:

– Etter at de ble advart av oss, som er fagekspertise ved sykehus og universitet, fortsatte de å markedsføre et produkt som vi sa klart ifra om at kunne være helsefarlig, sier Mellin-Olsen, som senest i oktober mottok reklamemateriale for produktet på e-post fra selskapet.

Atpro200 er fortsatt tilgjengelig på Helfos liste over næringsmidler på blå resept ut 2016.

Vital ernæring: Trekker produktet fra markedet

Daglig leder Heidi Brunner i Vital Ernæring skriver i en e-post at Atpro200 har blitt anvendt på sykehus og sykehjem i Danmark i over 20 år.

– Vi er​ svært​ takknemlige for kritikken og innspillene ​fra fagpersoner ved Lovisenberg Sykehus og professorer ved UIO. Det er viktig at flere engasjerer seg for denne gruppen. ​Vi tar de faglige diskusjonene og kritikken​ om proteinkvaliteten samt avgjørelsen fra VKM, som vi ba om, til følge og har derfor besluttet å ​trekke produktet ​fra markedet​ øyeblikkelig for en videre utredning angående aminosyreprofilen, men ikke fordi det er farlig.Vi har selvsagt kontaktet samtlige kunder og informert om situasjonen, skriver Brunner.

Hun legger til at de har hatt full anledning til å selge og distribuere produktet i Norge.

– Det er viktig for oss å poengtere at produktet ikke er farlig eller skadelig, skriver hun.

– Det var Vital Ernæring som ba Mattilsynet om å få en revurdering av produktet og for å få utredet de spørsmål som er blitt reist. Vital Ernæring har derfor imøtekommet alle eksterne forespørsler og har forholdt seg kritisk til egen markedsføring og produkt. Vi tar avstand fra påstanden om at Atpro 200 er et svindelprodukt, skriver hun.

På spørsmål fra VG om grunnlaget for at produktet ikke er farlig eller skadelig svarer Brunner:

– Collagen hydrolysat inngår i mange produkter som en alminnelig ingrediens i næringsmiddelindustrien. Et næringsmiddel kan per definisjon ikke være farlig. Man kan diskutere definisjonen av aminosyreprofilen, men det er og blir et godkjent næringsmiddel og kan derfor ikke i seg selv være farlig, skriver hun.

Hun legger til at selskapet i produktinformasjonen har informert om at Atpro200 mangler den essensielle aminosyren Tryptofan, og at det derrfor må kombineres med vvanlig og variert kost.

VG har bedt Vital Ernæring svare på hvor mange institusjoner og pasienter de har solgt produktet til, men dette har selskapet valgt å ikke svare på.

– Vital Ernæring offentliggjør ikke kundeforhold, sier hun.

Fortsatt på Helfos liste



Seksjonssjef Ida Marie Andrén i Helfo opplyser til VG at det er leverandøren av det enkelte næringsmiddel som er ansvarlig for å varsle Helfo om endringer.

– Leverandør av Atpro200 varslet Helfo om Mattilsynets nye vurdering 10. november 2016. Helfo fattet vedtak om fjerning av produktet 18. november. Produktet vil likevel være tilgjengelig i ordningen også i første kvartal 2017. Årsaken er at «Produkt- og prislistene» oppdateres fire ganger i året. 1. januar er første mulige oppdatering av listen. Produkter som fjernes, må alltid oppføres med en «utgårdato» i et kvartal før produktet ikke lenger vil kunne være tilgjengelig for refusjon. Dette følger av tekniske standarder i apotekenes IT-system, skriver hun i en e-post til VG.

Dette svarer Mattilsynet:

Seksjonssjef for merking og kvalitet i Mattilsynet, Merethe Steen, skriver i en e-post til VG at Mattilsynet ikke godkjenner medisinske næringsmidler, men forvalter regelverket og fører tilsyn:

– Hvordan kunne Atpro200 bli godkjent som medisinsk næringsmiddel når Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) nå har vurdert det som ikke egnet til indikasjonen?

– Mattilsynet godkjenner ikke medisinske næringsmidler. Det er de som produserer, importerer og selger produktene som har ansvaret for at produktene er i henhold til gjeldende regelverk. Mattilsynet forvalter regelverket og fører tilsyn. I etterkant av VKMs vurdering av Atpro 200 har MT bedt om og fått en bekreftelse fra firma om at produktet ikke lenger omsettes som et medisinsk næringsmiddel.

– Hvor ofte fjernes produkter fra Mattilsynets liste over medisinske næringsmidler?

– Dette skjer ikke så ofte. Dersom produkter fjernes fra Mattilsynets liste over medisinske næringsmidler er det fordi de ikke oppfyller kravene i regelverket eller at virksomheten slutter å omsette produktene i Norge.

Steen opplyser at virksomhetene har ansvar for å etterleve relevant regelverk også når de omsetter vanlige næringsmidler.

