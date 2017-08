VGs nye spaltist Thea Klingenberg: – Jeg har mange ganger googlet «ræva mor»

– Det er jævlig mye vanskeligere å ha barn enn folk fortalte meg, sier VGs nye spaltist Thea Klingenberg (34).

– Kombinasjonen av at forventingene er så høye og at ungen ikke kommer med bruksanvisning, gjør at sannsynligheten for å feile med barn er så stor. Så er det det jo det viktigste jeg har gjort noen gang, og det forteller omgivelsene deg hele tiden, helt fra du får kul på magen, sier Thea, som er mamma til Tidemann på seks år.

Klingenberg står bak den populære bloggen theaklingenberg.no, og er programleder for podkasten Foreldrerådet, som har 40 000 lyttere i måneden.

Nå skal hun hjelpe VG+-leserne med å takle alt fra trass og søvn til amming og konflikthåndtering.

Fredag 11. august kommer første spalte, som handler om barnehagestart.



Målet hennes er å vise oss mer ærligere side av det å være forelder.

– Jeg er av og til redd for at folk skal dømme meg når jeg deler fra mitt liv, men det er kanskje også grunnen til at det treffer? Vi må innrømme at livet er vanskelig for at vi skal kunne bli klokere, sier Klingenberg.

– Selv mellom venner pynter folk på sannheten og vegrer seg for å snakke om det som er vanskelig, påpeker hun.

Sov nesten ikke

Da Klingenberg fikk barn, opplevde hun at rådene fra de glossy mammamagasinene, Facebook og blogger var så milelangt unna det småbarnslivet hun selv hadde.

– Jeg sov nesten ingenting første året, hadde problemer med amming og trålet butikk etter butikk for å få hjelp. Jeg handlet så mye dritt fordi jeg trodde det skulle gjøre alt bedre.

Thea var overhodet ikke forberedt på at det skulle bli så krevende å bli mamma.

Hun hadde vært vant til å kunne lese seg opp på nye ting - og få det til. Men det er vanskelig når det gjelder mammajobben, for det er så få konkrete råd, og så mange eksperter som motsier hverandre.

Hun ble på ingen måter en avslappet mor, slik hun hadde sett for seg.

THEA OG TIDEMANN: Vi må tørre å snakke om det vi er usikre på og dele andre sider enn bare idyll, sier Klingenberg. Her med sønnen Tidemann på seks år. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Jeg var helt sikker på at jeg skulle «naile» ammingen, jeg skulle bli hun kule dama med puppen ute på cafe. Det var så vondt da det viste seg at jeg ikke fikk det til. Jeg ble helt fanatisk opptatt av amming. Det ikke å få til det som var selve essensen av det å være mor, var det første av mange skudd for baugen. Jeg gikk til akupunktur, Ammehjelpen, helsestasjonen, fastlegen og leste alt jeg kunne om amming. Bunnpunktet var da jeg satt hjemme med et «hjelpebryst». Jeg bare gråt og gråt for jeg hadde jo ikke nok melk.

– Og det er da folk sier: «Dette er en magisk periode, du må nyte det», ler Klingenberg.

Det gjør vondt i hjertet mitt at folk sitter med alle disse bekymringene for seg selv.

Føler seg mislykket



På sosiale medier møter vi hver dag bilder av lykke, harmoni og smilende og rolige unger.

– Underbevisst fører det til at jeg føler meg mislykket – selv om jeg vet det er løgn. Det har samme virkning som når man bare ser perfekte bikinibilder på sosiale medier, det er med på å føkke opp synet på hva som er vanlig og hvordan virkeligheten er. Det er jo ingen som viser deg bilder av barnet som kaster fiskepinner veggimellom, eller hyler i butikken.

Man møter seg selv så innmari i døra når man får barn. Det er ikke mulig å komme unna med en eneste svakhet.

– Vi må tørre å snakke om det vi er usikre på, dele andre sider enn bare idyll, først da kan vi bli tryggere og bedre som foreldre. Sannheten er jo at det er vanskelig, inspirerende, irriterende, koselig, slitsomt å ha barn. Alt sammen på en og samme dag, sier Klingenberg.

Alltid en ny kneik



Problemet et at det tilsynelatende aldri tar slutt. Akkurat når du som forelder tenker at du har kommet over en kneik, lurer det alltid en ny fase med nye utfordringer rundt neste sving.

– Man tenker: Så lenge jeg kommer over våkenettene, så går det bra. Så er det amming, så skal du redde parforholdet, så er det tennene som kommer. Så skal barnet gjennom sykdom og virus, så er det barnehagestart, nattavvenning, så er det trass, og så skal barnet slutte med smokk…

Man møter seg selv så innmari i døra når man får barn. Det er ikke mulig å komme unna med en eneste svakhet.

Etter det Klingenberg opplevde som en lang rekke nederlag, forsto hun hvorfor hun ikke hadde det så bra.

– Folk snakket jo ikke om sårbarheten! Først da jeg gråt og begynte by på meg selv, begynte andre å fortelle hvordan de egentlig hadde det – og det var da fikk jeg trøst.

– Hvilke øyeblikk er de vanskeligste du opplever som mor?

– Konflikthåndtering, spesielt når man er sliten. Man blir utfordret hele tiden. På jobb eller med venner kan man bare trekke seg tilbake – det kan man ikke med barna sine.

Gir råd på VG+



Og det var da hun fant ut at hun ville gi trøst til foreldre slik at de ikke føler seg alene – og finne skikkelige og konkrete råd som hjelper. Det er disse historiene og rådene til Norges beste eksperter, Thea fra og med 11. august skal dele med leserne til VG+.

Hver uke får Thea Klingenberg tilsendt historier og spørsmål fra slitne foreldre og podkast-lyttere, som takker henne for at hun spør og graver og deler fra sitt eget liv.

– Det gjør vondt i hjertet mitt at folk sitter med alle disse bekymringene for seg selv.

Hun mener samfunnet har for høye forventninger til foreldre.

–Vi skal gjøre verdens beste jobb som mor og far, håndtere konflikter på pedagogisk vis og gjøre ungene våre til trygge små borgere. Jeg tar det oppdraget veldig alvorlig, samtidig møter man seg selv så innmari i døra når man får barn. Det er ikke mulig å komme unna med en eneste svakhet.

Har du spørsmål du vil at Thea Klingenberg skal skrive om på VG+? Skriv en epost til Foreldrerådet.

For Klingenberg er mammalivet full av «skamfulle» situasjoner hun gjerne skulle taklet bedre.

– Jeg har mange ganger grått og googlet «ræva mor» og forventet å finne meg sjøl på Google.