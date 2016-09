Barnestol-produsent får refs - opplyste ikke om feil

Produsenten av et barnesete med feil i beltets stramme-mekanisme, får refs for at det ikke er opplyst om feilen.

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, reagerer på at kjøperne og brukerne av barnestolen ikke har fått kjennskap til feilen - selv om produsenten har visst om den.

– Dette er et produkt samvittighetsfulle foreldre kjøper for å sikre sine små. Da må vi kunne stole på at det oppfyller hensikten. Det er derfor svært alvorlig at produsenten har oppdaget en feil, men ikke gjort noe for å rydde opp. Det er vår klare oppfatning at når en produsent oppdager en feil, så skal man gå ut med feilen, sier Instefjord til VG.

Gode testresultater



Concord Reverso er et barnesete til bil med gode testresultater.

Feilen er på seter som er produsert fra februar til desember 2015.

Flere enn 700 av disse er solgt i Norge. Norske forhandlere ble ifølge Forbrukerrådet informert om problemet 7. januar i år, men hverken produsenten Concord eller butikkene har ifølge Forbrukerrådet gjennomført noen informasjons- eller tilbakekallingskampanje.

Forbruker-info

Dette må du gjøre hvis du har en Concord Reverso:

** Stram beltet med stroppen, og forsøk deretter å trekke skulderbeltene opp med stor kraft. ** Hvis mekanismen ikke fungerer: Unngå bruk av stolen og ta umiddelbart kontakt med forhandler. ** Hvis mekanismen fungerer: Ta kontakt med forhandler, der du vil få utlevert en gratis «smuss-avviser». (Kilde: Forbrukerrådet)

Feilen er på mekanismen som sørger for at barnet sitter trygt i setet ved sammenstøt. Forbrukerrådet vil nå undersøke om regelverket er godt nok ved lignende hendelser.

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, reagerer sterkt på at forbrukerne ikke har fått kjennskap til feilen.

– Må ha plikt til å informere



– Vi vil derfor se på om vi som forbrukere er godt nok sikret mot slike hendelser. Når en produsent eller butikk oppdager en feil som kan ha så alvorlige følger, må han ha plikt til å informere forbrukeren. Den forsiktige linjen selskapet har fulgt her, er definitivt ikke bra nok. Når du selger et produkt som skal være en trygghet for barna våre, har du et særlig ansvar, sier Instefjord i Forbrukerrådet.

Butikk: – Fikk ikke beskjed



Daglig leder Sølvi Foss i Barnas Hus, en av landets største butikker som selger Concords barneseter, sier til VG at deres firma ikke har fått noen melding om feil på barnestolen.

– Vi har ført disse bilstolene siden november 2015. Men vi har ikke fått noen beskjed om den omtalte feilen i strammemekanismen eller om å trekke tilbake bilstolen for barn, sier Foss til VG.

– Hadde vi fått en slik beskjed, har vi lav terskel for å trekke tilbake bilstoler fra markedet, legger hun til.

Concord: – Vi ga beskjed



Det har ikke lyktes VG i å få kontakt med Concords ansvarlige i Norge til tross for gjentatte forsøk mandag.

Stefanie Ruff i Concord GmbHs produktutviklingsavdeling opplyser derimot til Forbrukerrådet at samtlige norske forhandlere av Concord-stoler ble informert om problemet 7. januar, ifølge NTB.

Det ble derimot ikke gjennomført noen kampanje for tilbakekalling eller informasjon om feilen til forbrukerne, skriver NTB.

Concord har imidlertid laget en detaljert veileder som viser hvordan man kan sjekke barnesetet og eventuelt ettermontere en såkalt smussavviser på beltestrammemekanismen.

Concord skriver i en epost til NTB at feilen som er funnet er innenfor de juridiske grensene som er satt. De legger til at de hele tiden har vært åpne og informert om den mulige feilen ved seks anledninger i desember 2015 og januar 2016.