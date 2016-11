Prishopp på flere varer før Black Friday

Mange stormer til butikkene for å gjøre et kupp under Black Friday. Men alle tilbudene er ikke så gode som de ser ut til være.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

I løpet av få år har Black Friday utviklet seg til å bli en viktig merkedag for den norske handelsnæringen. Den amerikanske tradisjonen første fredag etter Thanksgiving preger nå en hel norsk handelsuke.



Men mange av de beste tilbudene gjelder kun for et begrenset antall varer, og mange må gå slukøret hjem fordi butikkene er utsolgt. Samtidig viser det seg at flere varer har blitt skrudd opp i pris før kampanjeperioden.

Les også: Forbrukerrådet raser mot Elkjøp



Ble forbannet

Før handlefesten startet kom Øystein Anker Sørensen (33) over en Samsung-vaskemaskin som var priset til 5.995 kroner hos Elkjøp og Lefdal – elektrovarekjedene med samme eier.

SKUFFET: Øystein Anker Sørensen ble veldig overrasket da han oppdaget at vaskemaskinen han ønsker seg plutselig økte 2000 kroner i pris. Foto: Privat

Sørensen hadde lyst på maskinen, men bestemte seg for å vente med kjøpet til Black Friday. Da skulle det nemlig være 25 prosent avslag på alle hvitevarer fra Samsung.

Da kampanjeperioden var i gang fant Sørensen ut at prisen på vaskemaskinen hadde blitt skrudd opp til 7.995 kroner hos begge elektrovarekjedene. Med 25 prosent avslag ble prisen på vaskemaskinen 5.996 kroner.

Klikk her for å se prisutviklingen på vaskemaskinen.

– Jeg ble så forbanna da jeg skulle kjøpe vaskemaskinen – jeg følte meg så lurt. Store kjeder hausser opp Black Friday med uttrykk som «kjempetilbud», «løp og kjøp» og også videre, men i bunn og grunn så er det lureri. Tilfellet med vaskemaskinen er et bevis på det, sier Øystein oppgitt.

OPPJUSTERT: Denne vaskemaskinen hos Lefdal kostet 5.999 kroner. Dager før Black Friday var i gang ble prisen justert opp til 7.995 kroner. Foto: Lefdal

Han forteller at tilliten til elektrokjedebutikkene nå er svekket og han synes det er synd at de spiller på folks naivitet.

– Dette er toppen av frekkhet når det gjelder å lure forbrukerne, sier han.

iPad-skjermen knuste på service: Elkjøp mente Simen (8) og Torfinn måtte betale for skadene

Flere tilfeller



Prisen på DAB-radioen Tivoli audio PAL ble også satt opp kort tid før uken med Black Friday. Den kostet 1.990 kroner på Elkjøp frem til 22. november.

Samme dag har kjeden et tilbud der prisen på alle DAB-radioer settes ned med 30 prosent, ved bruk av en rabattkode. Men da er prisen på radioen oppjustert til 2.490 kroner.

Foto:

Minst én vare hos Elkjøp har også steget i pris under tilbudsuken.

En spillgirspak fra Logitech har siden mai kostet 490 kroner på Elkjøps nettsider.

Samme girspak ble imidlertid tilbudt til kundene «kun på onsdag» til en pris på 499 kroner – ni kroner dyrere enn ordinær pris.

ØKT PRIS: Hvis man skal tro Elkjøps egen reklame, så vil girspaken på bilde øke ni kroner i pris under Black Friday.

Stavanger Aftenblad skriver også onsdag om Chris Møller som har fulgt med på prisutviklingen på en bestemt tv hos Elkjøp og Lefdal.

Før Black Friday ble prisen økt med 5000 kroner, skriver avisen.

Et par løpesko på G-sport ble også priset opp med 400 kroner på mandag, før de ble solgt til samme pris som før prisjusteringen under sportskjedens Black Friday-kampanje.

Les også: Fant ulovlige og helsefarlige giftstoffer i sportsutstyr

Har fått flere klager



Forbrukerrådet bekrefter også at de har fått inn flere klager og tips om tilfeller der kundene føler seg lurt.

Fagdirektør Jo Gjedrem sier de ikke kan uttale seg om klagene enda ettersom de ikke har vært til behandling, men han forklarer hvordan tilbudsreglene funker:

– Ved salgsmarkedsføring, for eksempel i sammenheng med Black Friday, må førprisen være det varen er blitt solgt for de seks siste ukene, sier han.

– Førprisen skal altså være den varen er solgt for de siste seks ukene før salget starter. Hvis prisen er skrudd opp like før salget vil dette som regel være brudd på loven, konstaterer han.

Dessuten er det mange måter å si at det er salg på uten at det i praksis er nedjusterte priser. Eksempel på dette kan være partikjøpskampanjer:



– Hvis man bare skriver Black Friday da vil folk oppfatte det som om prisene er satt ned, sier Gjedrem som advarer forbrukerne mot å ta av under shoppedagen.

Les også: Elektronikk-kjedene rydder opp i ulovlig markedsføring

Elkjøp: – Fulgte prisingen til konkurrent



Kommunikasjonsdirektør Åshild Indresøvde i Elkjøp forteller at det er flere grunner til prisjusteringen på de ulike produktene.

– TV-skjermen har vi hatt kampanje på i tre uker. Den ble avsluttet på søndag. Det er mye kampanjedrevet prising gjennom resten av året i tillegg til Black Friday, sier Indresøvde.

Hun forteller imidlertid at hun skjønner at folk reagerer når prisen på kampanjen blir den samme som kjeden har hatt for kort tid siden.

Når det gjelder DAB-radioen forteller hun at Elkjøp har fulgt prisingen til en konkurrent.

– Dette er et konkurranseutsatt produkt, og vi valgte å følge konkurrenten. Utfordringen er at vi hadde en kampanje på 30 prosent kort tid etter at prisen ble justert opp, og det skal ikke skje. Det er litt dårlig håndverk fra vår side, sier hun.

Avviser lokketilbud



Spillgirspaken, som ble ni kroner dyrere under kampanjen, skulle aldri vært i kampanjeavisen, forteller hun.

– Den skulle være anbefalt tilbehør til hovedproduktet. Det var ikke meningen at den skulle inn i avisen, så det er en ren produksjonsfeil.

– Flere reagerer også på varer som er utsolgt. Er dette en taktikk for å lokke folk inn butikkene?

– Nei, vi selger en del varer i begrenset antall og opplyser om hvilke antall som gjelder. Flere tilbud er med begrenset antall fordi det er så billig. Men det er ingen bevisst strategi å dra folk inn i butikken til utsolgte varer. Det vet vi at folk ikke setter pris på.

– Skal det være nødvendig å gjøre mye research før man slår til på tilbudene deres?

– Vi vet at folk sjekker pris, særlig på produkter som koster mye penger. Vi står inne for tilbudene vi har ute nå, og mener de er gode. Men noen produkter kan ha vært priset lavere tidligere på tidligere kampanjer, sier kommunikasjonsdirektøren.

Markedsdirektør Kyrre Ufert Lømo i Gresvig, som eier G-Sport, forteller at prisen på joggeskoene ble automatisk satt opp som følge av en teknisk feil, og at prisen deretter ble satt ned igjen.