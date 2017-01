Tung start på året? Dette er de ekstra fridagene i 2017

Etter et år med «bare» åtte røde dager får de fleste av oss ni ekstra fridager i 2017.

Det sørger en «heldigere» jul for. Julaften faller på en søndag i 2017, som gir to fridager i romjulen.

De som har fri på røde dager (helligdager og fridager som faller på en ukedag), får ni ekstradager i 2017, viser en oppsummering vi har foretatt hos norskkalender.no og i Almanakkforlagets analoge 7. sans.

Skjevt ut

Den som har fri julaften og nyttårsaften får dermed 12 ekstra dager i tillegg til ferien.

2017 kom litt skjevt ut, i og med at 1. januar falt på en søndag. Men så tar det seg opp: Påsken kommer relativt sent (i fjor var den i slutten av mars), i midten av april. Mai-fridagene setter også klokkerene nedslag på ukedager dette året. 1. mai er på en mandag, så da kan det ligge til rette for en langhelg.

Mange jobber



Men de røde dagene er langt fra fridager for hele den norsker arbeidsstokken: Mange jobber turnus, og må ta til takke med ekstra betaling på røde dagene. Ifølge SSBs «Arbeidskraftundersøkelse 2015», jobbet hver tredje arbeidstaker utenom ordinær dagtid i 2015.

Helligdager 2017:

09.04: Palmesøndag

13.04: Skjærtorsdag

14.04: Langfredag

16.04: 1. påskedag

17.04: 2. påskedag

01.05: Offentlig høytidsdag

17.05: Grunnlovsdag

25.05: Kristi Himmelfartsdag

04.06: 1. pinsedag

05.06: 2. pinsedag

25.12: 1. juledag

26.12: 2. juledag

Kilde: norskkalender.no

Så mange fridager får du «gratis» de neste årene. Har du fri julaften og nyttårsaften kommer disse i tillegg!

* 2017: 9 dager.

* 2018: 10 dager.

* 2019: 10 dager.

* 2020: 8 dager.

Kilder: norskkalender.no og Almanakkforlaget