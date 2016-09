Volvo tilbakekaller 2.479 biler i Norge

På grunn av en mulig air condition-feil tilbakekaller Volvo 2.479 biler i Norge og 127.000 biler på verdensbasis.

Årsaken til tilbakekallingen er at Volvo frykter at en feilmontert dreneringsslange skal føre til at vann dreneres inn i bilen fra air conditioning-anlegget, opplyser informasjonsdirektør Rune Gutteberg Hansen i Volvo Car Norge til VG.

Verden over tilbakekaller Volvo 127.000 biler som følge av den mulige feilen.

Tilbakekallingen, som er frivillig for kundene, gjelder de nyeste bilene av modellene XC90 SUV, S90 og V90.

– Eiere som kan være berørt av dette i Norge, har XC90 modellår 2016 og 2017, og alle får brev fra oss med oppfordring om å ta kontakt for avtale om tid på verksted. Dette gjør vi for å kvalitetssikre og rette feilmonteringen, hvis den skulle vise seg, sier informasjonsdirektøren til VG.

INFORMASJONSDIREKTØR: Rune Gutteberg Hansen. Foto: Volvo

44.000 av bilene tilbakekalles i USA, ifølge AP, mens det i Sverige blir tilbakekalt 6.400 biler, skriver Aftonbladet.

Det er ikke meldt om ulykker som følge av feilen.

– Helt nye biler som ennå ikke er levert, vil selvfølgelig bli sjekket før overlevering til kunden, sier Gutteberg Hansen.