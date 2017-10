Valgte Oslo for storlansering av nye Nissan Leaf

I skarp konkurranse med London, Berlin og Amsterdam valgte Nissan Oslo som arena for presentasjonen av andre generasjon av elbilen Leaf.

Pakket inn i seminarer om teknikk, byutvikling og elektrisk mobilitet vil nær 700 gjester fra hele Europa delta på presentasjonen mandag og tirsdag.

Det er størrelse på arrangementet når Nissan Europa-lanserer andre generasjon av elbilen Leaf i Oslo.

I helgen har nær 40 riggere inntatt DOGA (Design og arkitektur Norge) for å bygge rammen rundt bilen og programmet for 300 gjester første dag og 400 dagen etter. Nissans øverste leder i Europa, Paul Willcox, åpner eventet.

Omfattende program

TOPP FEM ELBIL I NORGE 1. VW e-Golf, 4143, 2. BMW i3, 3655. 3. Nissan Leaf, 2881. 4. Tesla Model X, 2228. 5. Renault Zoe, 1863, (Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken. Tallene viser registrerte elbiler i hittil i år)

Både Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) og varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) deltar i arrangementet som er pakket som et seminarprogram med fokus på byutvikling, elektrisk mobilitet og autonom kjøreteknologi. På den omfattende listen av innledere står også Zero-leder Marius Holm og Christina Bu fra Elbilforeningen.

180 journalister fra Europa inkludert Russland er ventet å dekke lanseringen mens dag to i hovedsak blir for forhandlere og viktige kunder i Norden og Baltikum.

Det er ikke første gang Nissan legger et europeisk elbilarrangement til Norge og Oslo. Samme skjedde, dog i litt mindre målestokk, i forbindelse med oppgraderingen av Leaf for tre år siden.

Villet politikk

– Norges særstilling som elbilland var avgjørende for Nissans valg av Oslo fremfor London, Berlin og Amsterdam. Vi er et utstillingsvindu mot Europa for elektrisk mobilitet, og arrangementet gir oss en unik mulighet til å vise andre hvordan og hvorfor Norge har lykkes, sier Nissans norske kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen.

I tillegg til 32.000 biler som gjør Nissan Leaf til landets mest foretrukne elbil, bidrar 280.000 eksemplarer til å plassere Leaf på en suveren verdenstopp i kjøpte elektriske biler. Den posisjonen ønsker Nissan å beholde. Derfor er lanseringen av generasjon to svært viktig.

På veien i februar

Ny Leaf, som blir å se på norske veier i februar, er omtrent like stor som den forrige og bygges over samme tekniske lest. Men alt du kan se og mer til er nytt. Eksempelvis øker motoreffekten fra 109 til 150 hk.

Til nå har Leaf vært tilgjengelig med 24 og 30 kWh batteripakke, sistnevnte med reell rekkevidde rundt 200 kilometer. Disse variantene forsvinner og erstattes i første omgang av 40 kWh batteri. Dermed øker den faktiske rekkevidden til 250–300 kilometer.

I neste runde, det vil si utpå høsten, slippes modellen med 60 kWh batteripakke, og da får Leaf samme rekkevidde som Opel Ampera-a, det vil si kapasitet til å kjøre rundt 400 kilometer i vanlig trafikk.

Priset til 274.000 kroner

Foreløpig er kun prisen – 274.000 kroner pluss frakt og levering – på en godt utstyrt variant sluppet. Denne modellen kommer først og prises 1000 kroner lavere enn best utstyrte Leaf av utgående modell.

Dernest er det ventet to rimeligere modeller og en dyrere, hvor utstyrspakkenes innhold bestemmer prisen. Pris på 60 kWh modell er ukjent, men regn med at den ikke blir dyrere enn Opel Ampera-e som koster fra 304.900 kroner før over nevnte tillegg.

