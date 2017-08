Tre millioner Mercedes-eiere får gratis oppdatering av dieselmotoren

Også norske eiere av Mercedeser med dieselmotor vil nå få en software-oppdatering for at utslippene skal bli renere. Skruen mot dieselbiler strammes nå til i Europa, og særlig i Tyskland. – Det er starten på dieselbilens død, sier Bellona-sjefen.

Pr- og informasjonssjef Audun Hermansen i Mercedes-Benz Norge bekrefter overfor VG at de er i full gang med å skaffe seg oversikt over norske kunder som skal tilbys en gratis oppgradering av dieselmotoren.

Det er den nyeste motorgenerasjonen fra Mercedes som tilbys oppgraderingen.

– Vi vet at det gjelder omkring 1 millioner biler med Euro 5 og Euro 6-dieselmotorer i Tyskland og tilsvarende 2 millioner biler fordelt på resten av Europa. Alle kunder kan kjøre videre som normalt. Vi vil kontakte relevante eiere, som blir tilbudt en software-oppdatering. Den tar omkring en time, opplyser Hermansen.

Hardt press

Det er ikke utslippsjuks som er årsaken til at flere tyske bilprodusenter nå vil gjøre allerede lovlige dieselmotorer renere, slik det var snakk om i Volkswagen-gruppens «dieselgate». Det er frykten for totalforbud for dieselbiler i store tyske byer. I kjølvannet av VW-skandalen har det vært et enormt og økende press mot dieselmotoren. Dieselmotorer slipper ut helsefarlig NOx og partikler, og bidrar til lokal forurensning.

I forrige uke ble presset så sterkt at Mercedes bestemte seg for å være flinkest i klassen, og sa at de vil bygge om tre millioner lovlige dieselmotorer.

Audi har varslet at de vil utbedre 850.000 motorer. Den norske Audi-importøren opplyser til VG at de ikke har fått nærmere informasjon om saken. Dermed er det uklart om norske Audi-eiere vil bli tilbudt oppgradering.

BMW, har i likhet med alle de andre, presiserte at deres motorer er fullstendig innenfor alle utslippsgrenser. Men BMW sier foreløpig at de ikke tenkt å gjøre utbedringer for sine eiere.

Dieselbiler forurenser mye



– Vi antar at utbedringene settes i gang fordi det er mange diskusjoner om kjøreforbud for dieselbiler, også i Tyskland. Derfor prøver bilprodusentene trolig å hindre at relativt nye dieselbiler skal bli omfattet av eventuelle forbud. Det er viktig å understreke at motorene er lovlige, men at de underpresterer i forhold til de utslippene de er typegodkjent med, spesielt NOx, sier avdelingsdirektør Espen Andersson i seksjon for kjøretøy i Vegdirektoratet

– Er det en reell problemstilling at dieselbiler generelt slipper ut mye mer skadelige avgasser enn de er typegodkjent med?

– Det er absolutt reelt. Gjennom måleprogrammet Emiroad, for utslipp fra kjøretøy, som Transportøkonomisk institutt har gjennomført for oss, har det vært kjørt en rekke laboratorietester som er hardere enn dagens typegodkjenningstester. Testene viser at dieselbilene slipper ut til dels veldig mye mer NOx enn de gjør i typegodkjenningstesten. Vi ser tilsvarende resultater fra andre land, så dette er godt kjent.

SALG AV DIESELBILER Salget av dieselbiler synker raskt. Ifølge Economist var bare 39 prosent av bilsalget i Tyskland i juni dieselbiler. I Norge har bilsalget hittil i år fordelt seg slik, ifølge registreringsstaistikken til Opplysningsrådet for Veitrafikken: Bensinmotorer 26 prosent, dieselmotorer 26 prosent, elbiler 19 prosent, ladbare hybrider 16 prosent og ikke-ladbare hybrider 14 prosent.

Dieseltoppmøte i Tyskland



Onsdag til uken er det «dieseltoppmøte» mellom myndigheter bilprodusenter i Tyskland. Det er ikke bare i Norge, som gjennomførte sitt førstedieselbilforbud i Oslo i vinter, som vil innføre begrensninger for dieselbiler.

Bruksrestriksjoner «truer» i flere europeiske byer. Både i Paris, London, og flere tyske byer, blant dem Stuttgart, bilbyen som huser både Mercedes, Porsche og bilutstyrsgiganten Bosch, vurder totalforbud.

Skrekken hvis dieselbilen blir verdt null



BYER SLITER: – Det som skjer i Stuttgart nå, med et dieselforbud fra 2018, viser at de sliter med det samme som vi gjør i for eksempel Oslo, Drammen og Bergen, sier Bellona-sjef Frederic Hauge. Her er han under klimatoppmøte i Paris i 2015, sammen med leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. Foto: KRISTOFER SANDBERG/VG VG

– EU har innført stadig strengere utslippskrav, og svært mange byområder i Europa bryter med disse. I Tyskland er symbolikken sterk fordi viktige byer i bilindustriens hjemsbyer München og Stuttgart har vurdert fullstendig dieselforbud. Paris, Madrid og Athen er europeiske storbyer som allerede har annonsert at de vil forby diesel fra 2025. Det er skrekken for bilprodusentene dersom forbrukerne begynner å tenke at bilene ikke kan brukes i byer om mindre enn ti år og dermed ikke får solgt dem, sier Jonas M. Helseth, direktør for Bellonas Europa-kontor i Brussel.

I Stuttgart har retten slått fast at det kan innføres dieselbilforbud fra januar 2018, til tross for bilprodusentenes kampanjer for å utbedre diselmotorene og dermed stoppe forbudene, opplyser han.

Spår dieselen død

Bellona-sjef Frederic Hauge mener vi nå står overfor dieselmotorens død.

– Først blir diesel tatt ut, så bensinmotoren. Ikke engang ladbare hybrider er gode nok for å nå målene vi har satt oss. Det har vært enten hydrogen eller elbiler, men nå ser det for meg ut til at batteriet har vunnet. De tekniske alternativene er nå så gode at vi ikke trenger biler med forbrenningsmotor lenger, sier Hauge.

– Var dieselmotoren feilslått måtte å redde klimaet på?

– Med hensyn til klimaet og utslipp av CO₂, er det slik at man fortsatt kan kjøre lenger med en dieselbil enn en bensinbil per kilo CO₂ utslipp. Men diesel er ikke bra for det lokale miljøet, for eksempel i byer, sier Hauge.

Kjøreforbud kan spre seg



Det er antatt at dersom det innføres et forbud i Stuttgart, vil flere tyske byer følge etter, ifølge Reuters. Forbudet skal være utformet slik at bare de nyeste dieselbilene, de som oppfyller de strengeste utslippskravene, som skal få kjøre på dager med høy forurensning.

Tidligere denne måneden ble Volvo verdens første bilprodusent som sier de vil elektrifisere hele modellutvalget. Alle nye biler skal fra og med 2019 være utrustet med elektriske motorer.

I Norge er det politisk enighet om at det kun skal selges nullutslippsbiler fra 2025.

