Ladbar luksus-SUV ned 100.000 kr igjen

Ved forrige statsbudsjett fikk den ladbare luksus-SUV-en en avgiftsreduksjon på 100.000 kroner. Nå går den trolig ned 100.000 kroner igjen.

Volvos ladbare hybrid XC90 T8 koster fra 971.000 kroner til 1.465.000 kroner, før omkostninger og ekstrautstyr, og er solgt i rundt 1500 eksemplarer siden lanseringen i fjor.

Det skapte voldsomme bruduljer ved forrige statsbudsjett, da de ladbare SUV-ene ble avgiftsvinnere. Mange anser disse bilene for å være «skinnmiljøvennlige», fordi flere av dem har begrenset elektrisk rekkevidde.

Nå ser det ut til at festen for ladbare hybrider fortsetter:

Regjeringen sier i forslaget til Statsbudsjett for 2017 at de vil fortsette den varslede omleggingen av engangsavgiften fra 2015, med økt avgift på utslipp, redusert avgift på vekt og fjerning av avgift på effekt.

– Det gjøres ingen endring i vektfradraget på ladbare hybrider, som med svært lavt avgiftsmessig CO₂-utslipp får en betydelig avgiftsreduksjon, sier forlagssjef Per Morten Merg i Bilforlaget. BilNorge.no har allerede har regnet på konsekvensene:.

Det gjør enkelte ladbare hybrider til vinnere, men mange bilmodeller får også en betydelig avgiftsøkning i årets statsbudsjett.

* Vinnerne er ekstrembilene, med svært høy effekt (og pris):

Audi R8 med 610 hk går ned med 223.231. kr.

Mercedes SL65 AMG går ned 219.861 kr.

Porsche 911 Turbo S går ned med 206.262 kr.

* Taperne blir biler med relativt lav effekt og høyere CO₂-utslipp.

– Mitsubishi Pajero 3,2/liter, opp 92.656 kr.

– SsangYong Rodius, opp 92.637.

Les: Her er budsjettordboka!

Ladbar Volvo på billigsalg

– Blant mer normalmodeller er Volvo XC 90 T8, hvor den totale engangsavgiften etter våre beregninger går ned fra 167.000 kr. til snaut 67.000, altså en reduksjon på 100.000 kr. -100.000). Dette blir en klar vinner. Blant taperne er for eksempel Subaru Forrester 2-liters diesel, hvor avgiften øker fra 187.000 til 214.000 kroner (+27.000). Men husk at dette er et forslag til et budsjett, som skal vedtas, understreker Merg.

KALKULATOR: Her kan du slå opp engangsavgiften på over 4200 modellvarianter på detnorske markedet

Utregningene er basert på data fra «Bildatabasen» til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Kalkulatoren gir også topplister for de 100 bilene som vil øke mest i avgift, og de 100 bilene som får den største avgiftsreduksjonen.

– Skulle aldri hatt miljøavgiften

Bellonas fagsjef Hallstein Havåg mener det er helt nødvendig å få på plass endringer for de ladbare hybridene i millionklassen.

– Dette er ikke miljøbiler, de kjører elektrisk bare litt ned i veien. De har kjempestore forbrenningsmotorer, og sniker til seg en stor avgiftslettelse under dekke av å være miljøbiler, sier Havåg.

– Men mange ladbare hybrider går mye på strøm?

– Det er viktig at det er mye billigere med elbiler, slik at d esom kan velger disse.

Volvo-sjef Øystein Herland er ikke enig i at hans ladbare luksus-SUV XC90 er en miljøsnik.

– Tvert imot. Bellona tar feil. Vi har gjentatte ganger delt dataene fra våre eiere, som viser at halvparten av kjøringen foregår på strøm. Men økt bensinavgift blir det trolig mer. Dette er riktig avgiftspolitikk, biler med lave utslipp uavhengig av antall hestekrefter, skal bli billigere, sier Herland. Han har ikke finregnet den nye og foreslåtte avgiften, men mener den skal ligge på rundt 50.000 kroner.

Subaru-sjef Jan Kåre Holmedal mener mange av de ladbare hybridene er utslippsbomber og får altfor store avgiftsfordeler.

– Vi har godt belegg for ikke alle lader bilene, og enkelte av bilene har altfor små batterier, sier han.

Holmedal mener bilavgiftene ikke må røres nå.

– Vi er enige i at CO₂ skal belastes, men det må utsettes, fordi beregningsgrunnlaget er feil. Det er for store avvik mellom oppgitt forbruk og det reelle forbruket på veien. Bilavgiftene må ikke røres før en ny og mer realistisk kjøresyklus ligger til grunn for avgiften.

Har du spørsmål om skatt? Send inn spørsmål til nettmøte med Skattebetalerforeningen.

Høyt salg av ladbare hybrider

Salget av ladbare hybrider utgjør hittil i år 13,7 prosent av totalsalget, med 15.888 biler. Volkswagen er den som har solgt flest, med 5234 biler. Deretter følger Mitsubishi med 4130, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Det er solgt 17.485 rene elbiler hittil i år.

Informasjonssjef i Volkswagen, Anita Svanes, sier de foreslåtte avgiftene gir lite utslag for deres biler:

* VW e-Golf og e-up! får ingen endring.

* VW Golf GTE har 0 kr i avgift nå og denne vil fortsatt få 0 i avgift videre.

* VW Passat GTE- har i dag en avgift på kr. 2386, denne vil gå ned til 0 kr med Regjerings forslag.

– Vi er glad for å registrere at regjeringen fortsetter omleggingen av avgiftssystemet i en mer miljøvennlig retning. Flere kjøper, bruker og sparer drivstoff og miljø på grunn av ladbare hybridbiler. Fra våre kundeundersøkelser ser vi at de som kjøper ladbare hybrider ikke anser en ren elbil som et alternativ ved bilkjøpet. Det understreker det hvor viktig ladbare hybrider er for å få en mer miljøvennlig bilpark og nå frem til flere kjøpere over hele landet, sier Svanes.

Vanlig VW Golf går i snitt ned med 9000 kroner, mens VW Passat stasjonsvogn i snitt går ned med 10-15.000 kroner.

Les: Stor oversikt – dette kommer av elbiler og ladbarehybrider de neste årene.

Zero skuffet



– Regjeringen gjør vanlige bensin- og dieselbiler billigere, i stedet for å gjennomføre et skikkelig grønt avgiftsskifte. Hvis vi skal klare klimamålene må vanlige bensin- og dieselbiler bli gradvis dyrere, sier fagansvarlig for transport i Miljørganisasjonen Zero, Kari Asheim.

– De som slipper ut minst blir billigst i kjøpe, de små kompakte bilene og slipper ut minst blir billigere. Dette er fortsatt dreining sånn som jobbet for, sier NAF-sjef Stig Skjøstad