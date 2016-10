Avgiftssjokk for varebiler

Varebiler er taperne i forslaget til statsbudsjett. I år som i fjor.

Når effekt-komponenten, den såkalte hk-avgiften, bortfaller fra 2017 og erstattes med mer avgift på CO₂ og NOx, rammes varebilene knallhardt.

Nesten ingen varebiler får lavere avgift neste år. De fleste volummodellene får tvert imot en økning på 10–20 prosent.

Dermed kan det se ut som regjeringen lemper regningen for lavere avgift på personbilene over på næringslivet.

Dramatisk

Konsekvensene kan bli dramatiske for et allerede presset næringsliv, mener direktør Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund (NBF). Han mener utviklingen i varebilavgiftene går i helt feil retning.

– Det samme skjedde for et år siden. På to år har dette påført næringslivet opp mot en halv milliard kroner i økte kostnader, sier Nilsen.

– Det kan se ut som dette er helt ute av kontroll, og kan ikke være annet enn en skjult beskatning av næringsvirksomhet, fortsetter NBF-toppen.

NBF-direktøren peker på at EU har helt andre utslippsmål for varebiler enn de har for personbiler, fordi man har erkjent at dette er en annen type bil, med annen type bruk.

Skuffet

Også direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy, Håkon Fergestad, mener regjeringen må tilpasse bilavgiftene bedre til varebilene.

– Det er positivt at regjeringen fortsetter omlegging av bilparken i en mer miljøvennlig retning, men vi reagerer på at de ikke ser hvilke utslag dette gir for varebilene. Dette er ikke bra for næringslivet, sier Fergestad.

Importørene har sammen med Bilimportørenes landsforening (BIL) foreslått et eget avgiftssystem for å fremme mer effektive varebiler.

Forskjell på person- og varebiler

Han reagerer på skjerpingen av varebilavgiftene i regjeringens avgiftsopplegg og peker på at det blir feil å basere varebilavgiftene på en personbilavgift som straffer store biler.

– Dette er ikke å spille på lag med næringslivet i omstillingen. Vi opplever at våre kunder er svært kostnadsfokuserte og, i motsetning til noen personbilkunder, velger de svært sjelden større bil og motor enn behovet tilsier, sier Håkon Fergestad.

– I visse tilfeller kan det også være riktigere for miljøet å velge en stor varebil fremfor flere små. Derfor blir det feil å basere varebilavgiftene på en personbilavgift som straffer store biler, påpeker han.

