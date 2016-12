Volvo fornyer bestselgeren XC60

Selv i sitt åttende leveår er XC60 fortsatt Volvos bestselger, ikke bare i Norge, men også globalt. Neste år kommer den i helt ny utførelse.

Den kompakte SUV-en ble lansert i Genève så langt tilbake som i 2008, men fortsatt er den meget populær i mange markeder. Her i Norge er den ifølge OFV mest solgte Volvo, et stykke foran V40 og nye XC90. XC60 er dog ikke i nærheten av de tre beste i SUV-segmentet med sine 1898 registrerte eksemplarer hittil i år. Det er Mitusbishi Outlander, Toyota RAV4 og VW Tiguan som er bestselgerne.

Etter at Volvo har fornyet alle toppmodellene gjennom de siste par årene, er det nå XC60 som står for tur. Trolig får den sin offisielle debut i løpet av våren mens de første biler kommer til Norge over sommeren.

På hjemmebane

Spionfotografer har nå kommet over en godt polstret prototyp under testing i Nord-Sverige. Bildet i toppen av artikkelen er en datategnet versjon, basert på spionfotografenes kunnskap og de maskerte bildene.

Kombinert med det lille som er synlig og detaljer fra andre Volvo-modeller som er lansert de siste årene, har Automedia greid å manipulere seg frem til hvordan neste generasjon XC60 kan se ut. Ikke overraskende blir det som en krympet XC90.

Våre kilder forteller at også interiøret vil følge trenden som ble etablert med XC90 og siden er overført til S90 / V90 med en stor pad/skjerm sentralt på dashbordet hvor de fleste innstillinger foretas.

Mot nullvisjonen

Teknologisk vil XC60 bli en av de sikreste Volvoer som noensinne er laget, i tråd med Volvos nullvisjon om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i en moderne Volvo i 2020.

Den vil også by på avanserte autonome muligheter som kan innebære at den er selvkjørende i bytrafikk opp til visse hastigheter.

Nye XC60 skal bygges på samme skalerbare SPA-plattform som 90-modellene, og drivlinjene vil består av 3- og 4-sylindrede turbo bensin- og dieselmotorer.

Det ligger i kortene at Volvo også vil tilby en ladbar hybrid XC60, men trolig med en mer moderat drivlinje enn den som tilbys i XC90 T8.

Volvo planlegger også en kompakt SUV i klassen under XC60, men denne ligger trolig fortsatt noen år inn i fremtiden. Vi har også fått noen signaler på hva vi har i vente når V40 skal fornyes om noen år.

