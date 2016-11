«Utskjelt» Jeep tilbake til røttene

Jeep Compass er en modell Jeep-entusiaster har fnyst av.

Da Jeep lanserte sin Compass for ti år siden, var hensikten å tilby en bil som konkurrerte mer direkte med japanske og europeiske SUV-er.

Det innebar at man ofret en del typiske Jeep-egenskaper for å oppnå akseptable priser. Til menighetens store forargelse. Ikke var den spesielt kul å se på heller.

Men mange vil nok få øynene opp for Compass når 2017-modellen lanseres. Den ser ut som en krympet Grand Cherokee, og mange av de karakteristiske Jeep-egenskapene er på plass. I alle fall om du går for Trailhawk-versjonen.

Se video og flere bilder på BilNorge.no

Global

Ifølge Jeep er bilen bygget på FCA-gruppens «Small Wide 4x4 Architecture» som skal gi «legendarisk og klasseledende 4x4 offroad egenskaper og «open-air freedom» gjennom et todelt panorama soltak.

Den blir med andre ord noe helt annet enn Fiat-bygde Renegade.

Nye Compass kan trygt kalles en global bil- den skal produseres i Brasil, Kina, Mexico og India for salg i over 100 markeder verden rundt. Det er sannsynlig at den nye fabrikken i Brasil skal forsyne Europa.

Bilen har en lengde på 440 cm, en bredde på 182 cm og en høyde på 165 cm. Det er for eksempel 22 cm kortere, 3 cm smalere og 2 cm lavere enn storebror Cherokee. Eller 15 cm kortere, 2 cm smalere og 6 cm lavere enn volumselgeren Mazda CX-5.

Den skal tilbys i fire utstyrsnivåer – Sport, Latitude, Limited og Trailhawk – og med to forskjellige intelligente systemer for firehjulsdrift, Jeep Active Drive og Active Drive Low, som begge kan sende inntil 100 prosent av kreftene til ett hjul.

BILLEDGALLERI: Nå er Alfas SUV offisiell

Ekte offroadegenskaper

Systemene har programmer for Auto, Snow, Sand og Mud, Trailhawk-modellene har i tillegg et Rock-program for de tøffeste utfordringer. Hill Descent med hastighetskontroll er også en Trailhawk-spesialitet.

På Auto kobles bakhjulsdriften ut ved minimal belastning for å spare drivstoff, men Active Drive-systemene aktiverer firehjulsdriften momentant når behovet melder seg.

Trailhawk-modellen har Jeeps «Trail rated 4x4 capability», hvilket innebærer at den er testet gjennom en tøff terrengløype. Det inkluderer 20:1 krabbegir, Rock mode, ekstra bakkeklaring, skliplater foran og bak, tauekroker, 30 graders angrepsvinkel og Hill Descent kontroll.

SAMLESAK: Los Angeles Auto Show

Fem motorer

I USA skal Compass tilbys med en 2,4-liters bensinmotor med 180 hk / 237 Nm, men for andre markeder tilbys totalt fem motorer – tre for bensin og to for diesel.

Tre girkasser kommer på programmer – 4x4-modellene får en nitrinns automat som standard. 4x2-modellene kan leveres med 6-trinns manuell eller automat.

Det er foreløpig ikke oppgitt når nye Compass kommer i salg i Europa, men i USA starter salget i løpet av våren 2017 og deretter følger andre markeder etter.

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO