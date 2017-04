Snur opp ned på ny BMW 1-serie

Her er tredje generasjon BMW 1-serie på test. Den skiller seg dramatisk fra sine forgjengere på et meget avgjørende punkt.

BMW 1-serie kom første gang på markedet i 2004 og gjennomgikk et generasjonsskifte i 2011.

I motsetning til konkurrentene, Audi A3 og Mercedes A-Klasse, skilte den seg ut med å ha bakhjulsdrift som standard. Det anses av de fleste som «perler for svin» i denne klassen.

BMW har gjort undersøkelser som tyder på at mange av 1-seriekundene ikke er spesielt opptatt av om drivhjulene sitter foran eller bak, selv om dette er et viktig argument for entusiastene.

En dyd av nødvendighet

Herrene i Bayern har etter hvert innsett at forhjulsdrift er nødvendig for å lage modeller som 2-serie Active Tourer og Gran Tourer, og nå kommer altså turen snart til 1-serien som skal gjennom et nytt generasjonsskifte om et par år.

Når den nye modellen kommer på markedet – trolig skjer det i 2019 – blir den forhjulsdrevet.

Den skal dele plattform med Mini-modellene og de nevnte 2-seriemodellene samt BMW X1, og det innebærer at det meste av mekanikk plasseres foran rattet.

Det betyr også at entusiastene kan skyte en hvit bil etter 6-sylindrede modeller – heretter blir det maks 4-sylindrede tolitere mens de rimeligere modellene får treere for enten bensin eller diesel.

Frigjør plass

Regn også med at det kommer en ladbar hybrid med samme løsning som i 225xe der bensinmotoren drar forhjulene mens en elmotor sørger for elektrisk firehjulsdrift. Om et par år kan vi regne med at den elektriske rekkevidden kan dekke behovet for flere enn i dag.

Forhjulsdrift medfører bedre innvendig plass, så vi kan regne med økt komfort i passasjeravdelingen i tillegg til et større bagasjerom enn dagens som har en kapasitet på 360 liter.

I format og layout vil ikke neste 1-seriemodell avvike dramatisk fra dagens, men den vil få en front som er inspirert av den nye 5-serien og den neste 3-serien som trolig kommer i 2018. En ny silhuett samt en oppdatert hekk skal gjøre den mer sporty og mindre klumpete enn dagens modell.

Det utdaterte dashbordet vil bli byttet ut med noe nytt og moderne, også her inspirert av 5-serien, med en stor skjerm og noen få, viktige knapper. Alle viktige innstillinger skal som i dag foretas via iDrive-sentralen mellom forsetene.

Viktig hybrid

Ifølge OFV falt registreringstallene på BMW 1-serie fra 749 eksemplarer i 2015 til 326 i 2016. Tilsvarende tall for Mercedes A-Klasse er 739 (2015) og 684 (2016).

Men konkurrenten Audi A3 kan fremvise helt andre volumtall – 2776 biler i 2015 og hele 3018 i 2016. Det skyldes primært den ladbare hybridutgaven A3 e-tron som sto for 75,6 prosent av totalen i fjor.

Det er med andre ord liten tvil om hva slags drivlinje som vil stå øverst på ønskelisten til BMW Norge når tredje generasjon 1-serie skal lanseres rundt årsskiftet 2018 / 2019.

