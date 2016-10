Slik ble nye BMWs 5-serie

I stedet for å benytte bilutstillingen i Paris til å avduke sin viktigste nyhet for året, valgte BMW en helt annen strategi.

Mens høstens store bilutstilling i Paris fortsatt pågår, slipper BMW informasjon om sin største og viktigste 2017-nyhet. Men du finner den ikke i Paris. Nye 5-serie ble rett og slett lansert via internett.

Og er du blant de utvalgte, kan du se bilen i Norge allerede neste uke – da holder nemlig BMW-forhandleren Bavaria i Oslo en eksklusiv førvisning for et knippe inviterte gjester.

Om du ikke er invitert til denne visningen fins det flere muligheter. Det holdes nemlig lukkede visninger for inviterte kunder en rekke steder i landet de neste ukene.

Men allerede nå kan du bla deg gjennom vårt store billedgalleri og lese mer om bilen her.

Viktig modell

BMW 5-serie er sammen med Mercedes E-Klasse og Audi A6 volumselgerne i det mellomstore premium-segmentet. I 2015 ble det ifølge OFV registrert 891 nye 5-serie, 662 nye E-Klasse og 932 A6.

De fleste velger stasjonsvogn i denne klassen – for BMW utgjør Toring-modellen rundt 75 prosent av totalen. Men vil du ha den nye som stasjonsvogn, må du vente til et stykke inn i neste år.

Nye 5-serie sedan er på plass i Norge fra februar 2017 – i første omgang med fire alternative motor. Alle kan kombineres med 8-trinns automatkasse og xDrive firehjulsdrift, en kombinasjon som er meget populær i Norge. 95 prosent av dem som kjøpte ny 5-serie i 2015, valgte firehjulsdrift.

Ny bestselger

I mars 2017 kommer en modell som garantert blir populær i Norge – 530e iPerformance.

Dette er en ladbar hybrid med kombinasjonen firesylindret bensinmotor og elmotor med en samlet effekt på 252 hk og et dreiemoment på 420 Newtonmeter.

BMW lover null til hundre på 6,2 sekunder, elektrisk rekkevidde på 45 kilometer og mulighet for å kjøre utslippsfritt i hastigheter inntil 140 km/t.

I samme periode kommer nye innstegs- og toppmodeller – 520d EfficentDynamics Edition og M550i xDrive.

Førstnevnte har en toliters dieselmotor på 190 hk under panseret, 8-trinns automatgir og et C02-utslipp på 102 g/km. Hvem hadde for få år siden trodd slike tall var mulig å oppnå i denne klassen?

Den foreløpige toppmodellen, inntil vi får en M5, M550i xDrive er utstyrt med en 4,4-liters V8 bensinmotor. 8-trinns automatgir og xDrive firehjulsdrift sørger for at de 462 hestekreftene og dreiemomentet på 650 Nm overføres effektivt til underlaget slik at sprinten fra 0–100 km/t går unna på 4,0 sekunder.

Evolusjon

Designmessig må nye 5-serie regnes som en evolusjon på dagens modell. Her finner vi elementer fra nye 7-serie som den deler plattform med, men den har også tydelig slektskap med lillebror 3-serien.

LED hovedlys er standard i den nye modellen, og det gir designerne friere spillerom med hensyn til design av fronten. Lyktene strekker seg fra bilens hjørner og helt inn til grillen og fremhever bilens bredde.

Litt større

Bilen er litt større enn sin forgjenger. Lengden er økt med 36 mm til 4.935 mm, bredden med 6 mm til 1.868 mm og høyden med beskjedne 2 mm til 1.466 mm.

Akselavstanden er strukket med 7 mm til 2.975 mm for å gi en mer romslig kabin og et bagasjerom på 530 liter – 10 liter mer enn dagens modell.

På tross av økte mål har BMW redusert vekten med rundt 100 kg gjennom bruk av aluminium og magnesium. De lover også at bilen er enda bedre støydempet.

Interiøret er fornyet med siste generasjon iDrive og berøringsskjerm hvor man selv kan plassere ikonene etter egne ønsker. Som tilleggsutstyr tilbyr BMW «gesture control» som først ble introdusert i 7-serien.

Avansert teknikk

Den adaptive cruisekontrollen er videreutviklet og fungerer nå fra 0 til 210 km/t. Dermed vil bilen automatisk stoppe opp når det blir kø og kjøre opp til den innstilte hastigheten når trafikken tillater det.

En egen køkjøringsassistent sørger for å avlaste sjåføren når trafikkbildet tillater det. Nye BMW 5-serie tar med det et steg videre innen autonom kjøring.

Med «Remote Control Parkering» kan føreren enkelt parkere med hjelp av en fjernkontroll. Og med «Remote View» gis man mulighet til å følge med på hva som skjer rundt BMW 5-serie fra mobilen.

Apple CarPlay lar deg integrere telefonen med systemet i bilen, og navigere på apper via skjermen i bilen – helt trådløst.

Ved å koble seg på BMWs car-to-car-løsning vil også nye BMW 5-serie modeller kunne kommunisere direkte med hverandre og varsle om dårlig vær og førerforhold, ulykker og andre potensielle farer.

