Sjekk vinnerne og taperne i Europa-bilsalget

SUV-segmentet går så det suser, men først på åttende plass finner vi den bestselgende SUV-en, Nissan Qashqai. På toppen ligger, som i Norge, VW Golf.

Jato Dynamics er blant de flinkeste til å telle biler. Nå har de blant annet listen over Europas bestselgende modeller klar.

Hovedtrenden fra året som gikk, skriver Jato Dynamics, var at SUV-bølgen fortsatt ruller (og at SUV-ene ruler). Det de definerer som SUV-er økte fra 3,2 millioner i 2015 til 3,9 millioner i fjor.

I et marked på 15 millioner betyr det at mer enn hver fjerde nye bil er en SUV.

BESTSELGERNE: 1. Volkswagen Golf. 2. Renault Clio. 3. Volkswagen Polo. 4. Ford Fiesta. 5. Opel Corsa.

Og for å understreke det hele økte dermed SUV-segmentet med 21 prosent, mens de tradisjonelle segmentene økte med beskjedne 2,2 prosent i et marked som totalt økte med 6,5 prosent.

SUV-enes markedsandel er derved oppe i 25,6 prosent.

Jato har for øvrig laget en egen segmentstatistikk og satt opp denne fremstillingen for å gi et bilde av hva som egentlig har hendt der.

Fremdrift i motving

De fremhever spesielt hvor «motstandsdyktige» Volkswagen-Gruppen er. De klarte å øke antall nyregistreringer med 3,3 prosent. Riktignok betyr det lavere markedsandel, fra 24,8 til 24 prosent i fjor.

FCA (Fiat Chrysler Automobiles), Daimler og Renault-Nissan var de store gruppene som økte markedsandelen i 2016. 27 av de 29 markedene Jato overvåker i sin Europa-statistikk viste også økning i fjor.

Men akkurat nå er kanskje listen over de ti mest solgte modellene mest spennende. Den har lite til felles med den norske bestselgerlisten.

