Peugeot-SUV blir varebil

Peugeot kaster ut baksetene på SUV-en 5008 og gjør den om til «selgerbil» på grønne skilt for firmaer og næringsdrivende som etterspør komfort, men klarer seg med to seter.

– Med unntak av at den bare har to seter er det jo ellers en fullverdig personbil med alt utstyr og komfort bilen ellers har, sier Roy Erik Johnsen, merkesjef for varebiler fra PSA PeugeotCitroën hos Bertel O Steen.

Se flere bilder av bilen her!

Greit med plass

Jeg med mine 181 cm på strømpelesten klyver inn bare for å konstatere at det faktisk er nok plass bak rattet til både å sitte riktig og komfortabelt. Dette er ikke som eksempelvis første generasjon VW Touran som var skapt ut fra en paragraf og hvor føreren så ut som et paragraftegn etter å ha sittet en stund bak rattet.

I en tid med stadig færre ombygninger av flerbruksbiler og SUV-er til varebiler, går altså Peugeot mot strømmen.

Les også: Denne Rolls-Roycen blir helt unik

Håper på 400 biler i året

VAREBILTOPPEN 1. VW Transporter/Caravelle, 2014. 2. VW Caddy, 1947. 3. Mercedes Vito, 1148. 4. Ford Connect, 944. 5. Peugeot Partner, 820. Kilde: Antall registrerte vare/kombi under 3,5 tonn hittil i år. Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Importøren har tro på å selge 200 biler i år og 300 til 400 biler i et fullt år, fortsetter Johnsen.

Selve ombyggingen står Lafinto for. Det Fredrikstad-baserte selskapet har flere tiårs erfaring med nettopp slike ombygninger, og har klart å lirke den såkalte «statskassen» (140 x 90 x 105 cm) inn i 5008. Dette har vært mulig ved å kaste ut andre og tredje seterad i bilen, deretter å endre deler av taktrekket samt å fjerne en bjelke i gulvet hvor sikkerhetsbeltene til tredje seterad var festet.

Bilen får derfor ikke flatt gulv fordi taket skrår i bakkant, men så er heller ikke Peugeot 5008 som varebil tenkt for dem som kun er på jakt etter bil med mye plass.

– Nei, til det har vi mange andre alternativer bygd som rene varebiler fra bunnen av, sier varebilsjefen.

Les også: Duell mellom to rimelige cabrioleter

Selgerbil

– Vi tenker at dette eksempelvis er bilen for selgere som årlig kjører langt, men som ikke nødvendigvis har med seg store mengder varer eller vareprøver.

– Vi ser heller ikke for oss at Peugeot 5008 på grønne skilt er bilen for dem som først og fremst er ute for å spare avgift privat, men som et komfortabelt kjøretøy med fullt momsfradrag for næringslivets behov, fortsetter Johnsen.

Bilprodusenten har godkjent ombyggingen, og siden bilen opprinnelig er en personbil, kan den også bygges tilbake til personbil om det skulle være ønskelig, ifølge importøren. Bilen leveres med setene separat.

Sjekk bilen med det villeste ekstrautstyret

To uker ombyggingstid

Peugeot kommer til å lagerføre 5008 som varebil, men Johnsen tror at i mange tilfeller spesifiserer kunden først bilen som personbil med det aktuelle utstyret kunden ønsker seg før bilen så sendes til ombygging. Selve ombyggingen tar et par uker.

Kun de mest motorsterke variantene av 5008 er aktuelle som varebil: 120 hk diesel, 180 hk diesel og 165 hk bensin, alle med automatgir. Prisen starter på 249.900 kroner pluss moms. Når moms legges til blir varebilbesparelsen i forhold til personbilen rundt 50.000 kroner, gitt samme motor og utstyr.

– Vi ser at regel- og avgiftsendringer har skrumpet markedet betydelig for biltypen de siste årene. Men vi tror også at få velger ombygningsløsningen fordi utvalget av modeller er så begrenset.

Mye Toyota og VW



Beregninger BilNorge har gjort med basis i tall fra OFV viser at det ved utgangen av mai er ombygd rundt 500 SUV-er/flerbruksbiler til varebiler på grønne skilt. To modeller, Toyota Land Cruiser og VW Touran står for 60 prosent av volumet.

I tillegg kommer 1400 pickuper som i det alt vesentlige tas hjem med fem seter og stor kabin hvor baksetet fjernes og den frigjorte plassen brukes som «verktøyrom».

Denne saken er levert av BilNorge.no