Opel med SUV-hardkjør

Startpris på snaut 320.000 kroner og mye utstyr inkludert er Opels lokkemiddel når det nå åpnes for bestilling av SUV-en Grandland X.

Et snaut halvår før lansering har Opel vist fram SUV-en Grandland X i Norge. De første produksjonsbilene vil være her i november, med offisiell lansering i januar neste år.

Trio

Grandland X blir den største av de tre SUV-ene i Opels X-familie med også nye Crossland X som minste, og den litt tilårskomne Mokka X midt mellom. Men kun Mokka leveres med firehjulsdrift. De to andre er framtrekkere, basert på plattformer fra PSA.

– Crossland X og Grandland X er biler som passer veldig bra for Opel i Norge, sier Opels administrerende direktør Bernt G. Jessen.

Jessen begrunner modellprofilen med et SUV-marked i kraftig vekst både i Europa og i Norge. Han er heller ikke redd for kannibalisering mellom tre ikke altfor ulike bilmodeller.

Dette er årlige salgsmål:

Crossland X – 1000 biler.

Mokka X – 1000 biler.

Grandland X – 500 – 750 biler.

Fransk-tysk

Den mindre SUV-en Crossland X, med lansering i oktober, produseres ved Opels fabrikk i Zaragoza i Spania og er første modell ut på en helt ny plattform hvorpå Peugeot og Citroën skal bygge flere av sine småbiler. Oppfølgeren til Peugeot 2008 blir således en direkte konkurrent til Opel Crossland X.

I den andre enden av skalaen står Grandland X, bygd over samme lest som eksempelvis Peugeot 3008, men bilen er ikke til å kjenne igjen fra 3008.

Opels forhandlingskort overfor kundene skal være god pris, godt utstyrte biler og interiør à la Opel med handsfri elbakluke, oppvarmet ratt, oppvarmet frontrute, oppvarmet baksete samt kjøling og massasje i førersetet og forstoler med uttrekkbar sittepute.

Utslippsvennlig

At Opel/PSA dropper firehjulsdriften forklares med det økte forbruket/utslippet knyttet til mekanisk drift på alle hjul. Prisen på CO₂ ventes å stige så bratt i årene fremover at teknologien blir uinteressant for stadig flere.

Til Norge kommer Grandland X i to utstyrsvarianter, Innovation og Premium, samt med to motoralternativer, 130 hk bensin og 120 hk diesel, begge tilgjengelige med seks trinns manuell- og automatisk girkasse.

For å gjøre prisbildet enklere koster bensin- og dieselvarianten det samme, med 20.000 kroner i tillegg for automatgir.

