Nytt bilbeist for ny president

Med halve nasjonen mot seg er det viktig at Donald Trump kan ferdes trygt når han overtar makten i januar. Her er beistet han får til rådighet.

«The Beast» er betegnelsen som brukes på dagens presidentbil i USA, og kanskje velger Donald Trump å bruke samme betegnelse selv om han får en splitter ny bil til innsettelsen 20. januar.

Bilen(e) Obama har benyttet var nye til hans innsettelse i 2009, og GM har holdt på nesten to år med å utvikle etterfølgeren som her er knipset i hemmelige omgivelser – godt kamuflert.

Da Obama besøkte Oslo for å motta Nobels fredspris i 2009, hadde han med seg flere eksemplarer av «The Beast».

SVÆRT: Da Barack Obama var i Oslo for å motta Nobels fredspris hadde han med seg egne spesialbygde biler. Foto: Tore Kristiansen , VG

Bakgrunn: De amerikanske presidentbilenes historie.

Cadillac-ansikt

Vi har ingen detaljer om den nye presidentbilen, og det får vi neppe heller når den debuterer i det offentlige rom. Men vi vet at den skal brandes som en Cadillac – et merke som har lange tradisjoner med å levere presidentbiler.

Men selv om bilen får et ansikt som en moderne Cadillac XT5 eller CT6, er det lite Cadillac under det robuste skallet. Bilen er basert på en GM truck-plattform.

Og selv om utseendet blir modernisert, blir innmaten trolig ganske lik på den utgående modellen med 2+3+2 seteløsning, tung pansring og en rekke sikkerhetsløsninger om bord.

Mye prestisje

Kanskje får den et adaptivt chassis – det har visstnok vært et savn på forgjengeren som sies å være nærmest blottet for kjøreegenskaper.

Bilen har en egenvekt på mellom syv og ti tonn og skal kunne motstå rakettangrep og tunge missiler.

Prislappen på en bil er anslått til 1,5 millioner dollar, men det begrensede antallet som tillates solgt er neppe nok til å dekke GMs utviklingskostnader som skal beløpe seg til drøye 15 millioner dollar. Men prestisjen bak en slik leveranse er nok verd sin vekt i gull.

