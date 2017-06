Ny «Porsche-fetter» på gang

Hvis du ikke på liv og død må ha en Porsche, kan det være verdt å vurdere denne nære slektningen.

Gjennom to generasjoner har Volkswagen Touareg levd i skyggen av sin mer berømte fetter, Porsche Cayenne – i alle fall når vi analyserer norske registreringstall.

Summen for 2015 og 2016 viser 87 nye Touareg mot 274 nye Cayenne. Enda mer ekstremt blir bildet når vi tar med bruktimporten – da må vi plusse på 199 Porscher, mens VW-tallene stopper på 25.

Selv fem måneder inn i 2017 er Cayenne Porsches bestselger med 97 registreringer, en økning på 24 prosent fra samme periode i fjor. 95 av de 97 er den ladbare Cayenne S E-Hybrid, en modell som har fått saftige avgiftskutt de siste to årene og har krøpet under millionen i listepris, tross en samlet effekt på over 400 hester.

Generasjon tre

Men snart skal både Cayenne og Touareg gjennom et nytt generasjonsskifte. Og her har våre fotografer kommet over en nærmest umaskert Touareg.

Som forventet tar ikke Volkswagen noen dramatiske grep med hensyn til design. Vi kjenner igjen trekk fra den øvrige VW-familien, som Tiguan og den amerikanske SUV-en Atlas.

Bilen får nyte godt av det siste på den digitale fronten, inkludert oppkoblingsmuligheter, sikkerhetsutstyr og semi-autonome muligheter.

På samme lest

Tredje generasjon Touareg skal bygges på MLB Evo-plattformen som også benyttes for Audi Q7 og Bentley Bentayga. Det betyr lavere vekt på tross av noe økte dimensjoner.

Plattformen skal også danne grunnlag for tredje generasjon Porsche Cayenne samt fremtidige modeller som Audi Q8 og Lamborghini Urus.

I Europa vil dieselmotorer fortsatt dominere en stund fremover, men neppe i USA hvor Volkswagen fremdeles sliter med etterdønninger etter «dieselgate».

Men regn med minst ett ladbart alternativ – VW-gruppen har jo hybride drivlinjer med både bensin- og dieselmotorer, så mulighetene er legio.

Sannsynligvis dukker både Cayenne og Touareg opp på bilutstillingen i Frankfurt i september, men de vil neppe være på plass før rundt årsskiftet 2017/18.

