Ny Nissan Leaf vil skille seg dramatisk fra dagens

Den har tatt Norge med storm. Ingen andre er i nærheten når vi summerer opp elbilsalget siden 2011. Til høsten lanseres en helt ny modell.

Siden den spede begynnelse i 2011 er det ifølge OFV registrert over 20.000 nye Leaf i Norge, noe som gir den en markedsandel blant elbilene på over 30 prosent i perioden. I tillegg er det kommet et stort antall nesten nye biler gjennom andre kanaler.

Riktignok har den måtte se seg slått av e-Golf de to siste årene, men Nissan Norge har vært meget flinke til å holde liv i den nesten seks år gamle bilen.

DE MEST SOLGTE ELBILENE

1. BMW i3: 1409. 2. Nissan Leaf: 1123. 3. Renault Zoe: 751. 4. Volkswagen Golf : 636. 5. Tesla Model X : 596. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken. Registreringsstatistikk per 26. mars 2017.



På siste vers

En facelift med utvidet batteripakke for et års tid siden ga en viktig vitamininnsprøyting, men nå går det definitivt mot et generasjonsskifte.

Her er de første bildene av en helt ny Leaf som kommer til Norge tidlig i 2018. Og selv om bilen er meget godt kamuflert, kan vi allerede avsløre en del detaljer.

Det første kundene spør om når de vurderer en elbil er rekkevidde. Her har Opel satt en ny standard med Ampera-e som har en batteripakke på hele 60 kWt og en teoretisk rekkevidde på 500 kilometer etter den europeiske NEDC-standarden. Det er dobbelt så mye som Leaf har i dag.

Den viktige rekkevidden

Så Nissan må utvilsomt gjøre noe med rekkevidden om de skal henge med de neste årene. Derfor vil de trolig tilby nye Leaf med alternative batteripakker hvorav den kraftigste gir en realistisk rekkevidde på godt over 300 kilometer.

Fortsatt et godt stykke fra Ampera-e tenker du? Men Leaf får et forsprang på et annet område – den blir klargjort for superhurtig lading (150 kW) slik at du kan toppe batteriene på fremtidens ladestasjoner som allerede er under utbygging mens du spiser en rask lunsj.

En videreutvikling av dagens plattform gir mer fleksibilitet med hensyn til batteripakker. Og dagens batteriteknologi gir vesentlig mer kapasitet innenfor samme volum og vekt. Dessuten har Nissan lært av norske vintre slik at de nye batteriene er bedre rustet for kulde.

Alternativer

Det er ikke utenkelig at toppmodellen får en kapasitet på 60 kWt mens de som nøyer seg med litt mer enn dagens rekkevidde tilbys en rimeligere Leaf med 40 kWt batteripakke. Kanskje kommer det også et kraftigere alternativ til dagens motor med 109 hk.

Designmessig vil nykommeren skille seg dramatisk fra dagens Leaf. Formen blir omtrent den samme, de fleste er jo fornøyd med innvendig plass, men inspirasjon fra konseptbilen IDS vil gi Leaf langt mer tiltalende design.

Selv gjennom den massive kamuflasjen aner vi Nissans moderne grill og vi ser også at de høye baklyktene er byttet ut med noe som er «mer 2017».

Dette er de mest solgte elbilene i perioden 2011-2017

Delvis selvkjørende

Elementer som skal gjøre bilen mer selvkjørende vil finne veien til Leaf, samtidig som sikkerheten oppgraderes til å tilfredsstille de stadig strengere kravene i EuroNCAPs kollisjonstester.

Ny Leaf skal ifølge Nissans offisielle meldinger presenteres i september, hvilket trolig innebærer bilutstillingen i Frankfurt. Det betyr at den neppe kommer til Norge før tidlig 2018, men om du foreløpig ikke har sett seg på de lange ventelistene hos Opel eller Tesla kan det kanskje være verd å vente litt til med det?

