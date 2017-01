Ny, liten SUV fra Opel

Opel kommer med en rekke nye produkter i løpet av året. Her kommer kompakte Crossland X.

Opel har allerede fortalt en del om lekre Insignia som kommer på markedet i flere karosseriformer i løpet av 2017.

Andre nykommer ut er Crossland X som skal inn i et segment hvor det har dukket opp mange modeller de siste par årene. Med en lengde på 421 cm, en bredde på 176,5 og en høyde på 159 cm er den seks cm kortere, en drøy cm smalere og seks cm lavere enn Mokka X.

Den er også seks centimeter kortere enn en bestselgeren i denne nisjen, Mazda CX-3, men det den taper i lengde, tar den igjen i høyden.

Se flere bilder på BilNorge.no

Fleksibel

MEST SOLGTE SUV-ER 1. Volvo XC90, 314. 2. Mercedes GLX, 200. 3. Toyota RAV4, 193. 4. Tesla Model X, 156. 5. BMW X5, 145. 6. Audi Q7, 141. 7. BMW X1, 124. 8. Suzuki Vitara, 102. 9. Nissan Qashqai, 100. 10. Suzuki S-Cross, 98. (Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken. SUV-er registrert hittil i 2017)

Bagasjerommet har en kapasitet på 410 liter, men takket være bakseter som kan skyves 15 cm i lengderetningen, kan dette utvides til 520 liter – selvsagt på bekostning av benplassen i baksetet som da reduseres tilsvarende.

De som trenger mer plass kan vente på Grandland X som kommer helt på tampen av året.

Crossland X er et samarbeidsprosjekt mellom GM (Opel) og PSA (Peugeot Citroën), og skal produseres ved Opel-anlegget i Zaragossa i Spania.

Crossland X skal dele plattform med Citroën C3 Picasso og Peugeot 2008, mens den større Grandland X blir søstermodell til nye Peugeot 3008.

Les også: Ford retusjerer Mustang

Moderne

På utstyrsfronten nevner Opel avanserte LED AFL-lys som vi først møtte på nye Astra, ryggekamera med panoramafunksjon, avansert parkeringsassistent, kollisjonsvarsling med fotgjengeroppdagelse og automatisk nødbrems.

I tillegg har den også et system som registrerer om føreren blir søvnig, automatisk filholder-assistent, skiltgjenkjenning og blindsonevarsling.

Tilkoblingsmulighetene er Opels OnStar og støtte for Apple CarPlay og Android Auto.

Sjekk ut BilNorges lanseringskalender. Her er alle de nye bilene som kommer til Norge i 2017.

Inspirert av Adam

Det flytende taket på Crossland X minner om løsningen på Opels minstemann, Adam, og et annet fellestrekk mellom de to er at taket kan leveres i kontrastfarge.

Foreløpig gir ikke Opel detaljer om hva som sitter under panseret på Crossland X, annet enn at den får «moderne og effektive drivlinjer» – de har jo mye å velge mellom.

De sier heller ikke noe om lanseringstidspunkt, men vi har grunn til å tro at den kommer på ettersommeren som antydet i lanseringskalenderen.

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO