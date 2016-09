Ny «hyttebil» fra Volvo

Volvo har offentliggjort bilder av det som blir en meget viktig modell i Norge – V90 Cross Country.

Cross Country-utgaven er basert på stasjonsvognen V90 og har det meste til felles med denne, både utvendig og innvendig.

Det som primært skiller de to modellene er litt ekstra plastdekor som gir CC-utgaven et røffere uttrykk, i tillegg til ekstra høyde på 6,5 cm. Det gir V90 Cross Country en bakkeklaring på 21 cm, og gjør den høyere enn mange SUV-er.

Volvo lover at bilen er like stabil som en vanlig V90 i høye hastigheter på tross av den ekstra høyden. Dekk utviklet spesielt for denne bilen skal sørge for maksimal komfort.

Mangler topp og bunn

Motorene har den også felles med V90, men foreløpig uten den ladbare toppmodellen T8 og inntrekkeren D3 på programmet. Samtlige motorer er firesylindrede som i alle andre nyere modeller fra Volvo.

De som foretrekker bensin kan velge mellom T5 med 254 hester eller T6 med 320 hk. Dieselalternativene er D4 med 190 hk og D5 med 235 hk.

Samtlige biler har firehjulsdrift som standard, og med unntak av D4 som har manuell girkasse, leveres samtlige med 8-trinns automatkasse. D4 kan også leveres med automat mot et pristillegg på kr 24.000.

V90 Cross Country skal leveres i to utstyrsnivåer – Plus og Pro. Prisforskjellen mellom disse er 30.000 kroner, men foreløpig spesifiserer ikke Volvo hva man får for det beløpet.

Produksjonen av V90 Cross Country starter i høst ved Volvo Cars fabrikk på Torslanda utenfor Gøteborg.

Til Norge med våren

– I snart 20 år har Volvos Cross Countrymodeller vært en viktig del av nordmenns dagligliv og aktive livsstil, under ulike vær og føreforhold – året rundt. Mer enn 17.000 biler av denne typen fra Volvo er registrert i Norge siden lanseringen i 1997, sier Hermod Wallestad, Direktør Salg i Volvo Car Norway.

Volvo regner med å selge 600 biler i inneværende år.

Sammen med Subaru Outback og Audi Allroad var Volvo V70 Cross Country blant de første bilene i dette segmentet – stasjonsvogner med ekstra bakkeklaring og SUV-look. I dag har alle merkene i VW-konsernet sine varianter, og nylig bekreftet også Mercedes at de har til hensikt å konkurrere i denne nisjen.

De første bilene kommer til Norge i mai 2017. Se komplett prisliste på BilNorge.no.

