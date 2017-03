Nå skal Putin få ny limousin

En ny limousin for president Putin er under utvikling, men den russiske presidenten får ikke like eksklusivt kjøretøy som den amerikanske.

Det er omtrent et halvt år siden vi viste spionbilder av Trumps nye kjøretøy, og nå viser det seg at russiske Kortezh også er i ferd med å utvikle en ny limo av det mest eksklusive slaget. Kortezh er leverandør av President-biler i Russland.

Nå har handels- og industriminister Denis Manturov fortalt at Putin skal få en av bilene i det første partiet, ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti, skriver Moscow Times. De første bilene er ferdig sent 2017 eller tidlig i 2018, ifølge avismeldingen.

Like eksklusiv som The Beast blir den ikke. Her skal det bygges 5000 eksemplarer i forskjellige karosseriformer som sedan (den på bildene), strukket limousin, SUV og minivan.



Vi kan nok trygt anta at russerne har hentet inspirasjon fra både Rolls-Royce Phantom og Bentley Bentayga.

Fremst i køen

Det betyr at mange av de rikeste russerne kan skaffe seg en ekte president-limo.

De første 200 bilene skal rulle av samlebåndet i løpet av 2017, men produksjonen skal etter planen fortsette frem til 2020.

Porsche er involvert i utvikling av motoren, og Kortezh antydet tidlig at bilen skal utstyres med en turbomatet V12. Her er tydeligvis utslipp underordnet, men V8 kan bli et alternativ for dem som klarer seg med litt mindre muskler eller ønsker et grønnere alternativ.

Patenttegningene gir en grei indikasjon på hvordan de ferdige bilene vil se ut. Testmodellene er jo rimelig bra polstret så de skal være minst mulig gjenkjennelige.

