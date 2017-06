Nå kommer neste generasjon BMW X3

En av Norges mest populære SUV-er kommer snart i ny drakt. Her er en lett kamuflert bil ute på en av sine mange testrunder.

BMW X3 holder seg svært bra til å være syv år gammel. Nå fikk den riktignok en facelift i 2014, og teknikken har vært oppdatert jevnlig, men det fundamentale skriver seg tross alt tilbake til 2010.

Salgstallene reflekterer også populariteten sammenlignet med konkurrentene. Ifølge OFV ble det registrert 974 nye X3 i 2016, mot 827 Audi Q5 og 1124 Mercedes GLC.

Men husk da at sistnevnte var ny på markedet, og at 626 av GLC-ene var ladbare hybrider, en nisje hvor BMW og Audi ikke har noe alternativ.

Forsiktigere

Endringen blir ikke like dramatiske som ved forrige generasjonsskifte når generasjon tre med internkode G01 lanseres mot slutten av året. Her er det mer snakk om evolusjon av et vellykket konsept.

Den skal bygges på den nye CLAR-plattformen som innebærer bakhjulsdrift som standard, men trolig vil BMW konsentrere seg om biler med xDrive firehjulsdrift.

Likevel vil bakhjulene få mesteparten av kreftene for å sørge for de dynamiske egenskapene BMW-eiere setter så stor pris på.

CLAR-plattformen kombinert med lettere materialer som CFRP (karbonfiberforsterket plast) vil medføre vektreduksjon i forhold til dagens X3. Det, kombinert med moderne drivlinjer, vil i sin tur sørge for lavere forbruk og utslipp.

Etterlengtet hybrid

Under panseret vil vi finne BMWs B-familie med modul-motorer, rekkeseksere på tre liter og firere på to liter. Og kanskje, for første gang i X3, en tresylindret 1,5-liter i kombinasjon med elmotor som basis for en plugin hybrid?

Skjønt mer sannsynlig er det nok at BMW benytter en av løsningene de allerede har klare for 330e sedan eller X5 xDrive 40e med toliters bensinmotor og eldrift når de skal bygge en ladbar X3. Og den er etterlengtet hos den norske importøren som får stadige flere ladbare biler i sin lineup – noe som har ført dem helt opp til tredjeplass på registreringsstatistikken.

På det kinesiske markedet vil BMW tilby en strukket X3, men den får vi neppe se i Europa.

