Nå kan denne BMW-modellen få comeback

Det kan virke som BMW planlegger å vekke til live 8-serien. I så fall blir den nok mer omfattende enn den var i forrige runde.

BMW stoppet produksjonen av 8-serien i 1999, men det har jo ikke akkurat manglet på sportslige modeller fra BMW siden den gang. Det har også versert rykter om at 8-serien skulle gjenoppstå, og nå ser det virkelig ut som noe er på gang.

Vi har fått servert noen konsepter gjennom årene. Den lekre BMW Pininfarina Gran Lusso ble vist på Villa d’Este våren 2013, og året etter sto den 5,5 meter lange Vision Future Luxury utstilt i Beijing.

Holdt hemmelig

BMW har hele tiden nektet å kommentere planene om en ny 8-serie, og vi har heller ikke sett noen testbiler som kunne indikere at noe var på gang. Før nå!

Her blir det nok kraftige motorer under det lange panseret. Sannsynligvis får vi en V8-utgave på øverste nivå, men vel så interessant for norske kunder blir bilen om den får en hybrid drivlinje – noe som er meget sannsynlig siden BMW har hybrider i så godt som alle serier.

Konkurrentene

Mercedes har jo sin elegante S-Klasse Coupé og svært luksuriøse S-Klasse Cabriolet, og vi kan regne med at BMW vil tilby tre modeller i 8-serien slik de gjør i 6-serien – Coupé, Cabriolet og en firedørs Gran Coupé.

I kjent BMW-stil får vi muligens se en konseptbil på en av de store utstillingene i løpet av 2017, før en nærmest identisk produksjonsutgave dukker opp noen måneder senere.

