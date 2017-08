Her er Volkswagen nye, lille SUV

Volkswagen lanserer nå sin hittil minste SUV. Den kan godt bli den største når det kommer til salgsvolum. Det er verdt å merke seg at den ikke kommer som hverken ladbar hybrid eller elbil.

I hvert fall er det ikke gitt opplysninger om dette i materialet som ble offentliggjort under en lanseringsvisning av bilen i Italia i går kveld. Motorprogrammet er derimot stinnt av forbrenningsmotorer.

Kompakte SUV-er blant segmentene som vokser raskest, og fra et utvalg på en håndfull modeller for fem år siden, er dette i dag en klasse alle de store produsentene ønsker å være representert i. Selvsagt også Volkswagen.

Konsernet har allerede to modeller i dette segmentet, gjennom Audi Q2 og Seat Arona. Sistnevnte har mye til felles med T-Roc som allerede er i produksjon ved Volkswagens anlegg i Palmela i Portugal.

Stor innvendig

SEKS PÅ TOPP, SUV: 1. Toyota RAV4, 2949. 2. Mitsubishi Outlander, 2485. 3. Mercedes GLC, 1816. 4. Tesla Model X, 1652. 5. VW Tiguan, 1575. 6. Peugeot 3008, 1471. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken

En akselavstand på rause 2,6 meter danner grunnlag for et romslig interiør og et bagasjerom på 445 liter med alle seter i funksjon, som vokser til 1290 liter når baksetene legges ned.

Foreløpig er det sparsomt med tekniske data, så vi kjenner ikke bakkeklaringen, men bildene indikerer at T-Roc er mer egnet for asfalt enn for terreng. Det inntrykket suppleres ved at den i utgangspunktet er forhjulsdrevet, men at den også kan leveres med firehjulsdrift.

De første bilene vil komme til Norge rundt årsskiftet, men Harald A. Møller åpner for forhåndsbestilling i slutten av september. Da vil også de norske prisene være klare.

For- og firehjulsdrift

I startfasen leveres T-Roc med tre alternative drivlinjer. Innstegsmodellen har en 1,0-liters TSI-motor som yter 115 hestekrefter i kombinasjon med sekstrinns manuell girkasse og forhjulsdrift.

De som ønsker firehjulsdrift kan i første omgang velge mellom en 2,0 TSI bensinmotor med 190 hestekrefter og en 2,0 TDI dieselmotor som yter 150 hestekrefter. Begge disse modellene leveres med syvtrinns DSG automatgir.

I løpet av første halvår 2018 vil T-Roc også være tilgjengelig med en 1,5-liters TSI-motor med syvtrinns DSG og forhjulsdrift, samt en 2,0 TDI-motor med 190 hestekrefter og firehjulsdrift.

Øker utvalget

Neste sommer utvides programmet ytterligere med en 1,5 TSI-motor som yter 150 hestekrefter i kombinasjon med både 4MOTION firehjulsdrift og syvtrinns DSG.

– I Norge forventes det at de fleste kundene vil velge modellene med firehjulsdrift og DSG automatgir. Vi har forventninger om at T-Roc vil bli like populær som storebroren Tiguan har vært i mange år, sier Kai Robert Solheim, direktør for Volkswagen.

